Русские не жесткие, а чувствительные, считает Майк Тайсон

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Знаменитый американский боксер Майк Тайсон считает, что в общении с русскими надо быть осторожным — они чувствительные: нельзя задевать их, а то они выйдут из себя.

"Все уверены, что русские очень жесткие. Это не правда. Я знаю точно, что они очень чувствительные и надо быть очень осторожными, чтобы не задеть их чувства, иначе они выйдут из себя!" — передали РИА Новости слова боксера организаторы Synergy Global Forum, на котором Тайсон выступит в Москве в конце ноября.

В преддверии форума, в котором примут участие около 20 тысяч человек — предприниматели и топ-менеджеры из России, стран СНГ и Европы — делегация "Синергии" побывала в Лас-Вегасе в США, где пообщалась с Тайсоном.

По словам боксера, ему очень понравилась Москва.