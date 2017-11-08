В Тбилиси местные жители разбили машину туристам из России

ТБИЛИСИ, 8 ноя — РИА Новости. МВД Грузии ведет расследование по факту произошедшей в тбилисском парке Мтацминда стычки между местными жителями и туристами из России, заявили РИА Новости в МВД Грузии.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне, в результате конфликта был поврежден автомобиль россиян, никто из участников не пострадал. Ранее грузинские телеканалы распространили видеозапись, демонстрирующую поврежденный автомобиль с российскими номерами и разбитыми стеклами.

"Обе стороны были представлены в полиции, естественно, их личности установлены. Продолжаются следственные мероприятия, была проведена экспертиза. Однако граждане, чей автомобиль был поврежден, заявили, что они покидают сегодня территорию Грузии и принять участие в следственных мероприятиях не смогут", — заявили в МВД.

В министерстве добавили, что "по словам туристов, произошедшее не представляет для них значительного ущерба, но, несмотря на это, следственные мероприятия продолжаются".