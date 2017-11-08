Россия никогда не поддерживала тотальное эмбарго КНДР, заявил Рябков

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия никогда не поддерживала идеи тотального эмбарго по отношению к КНДР, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя призыв к России и КНР президента США Дональда Трампа сократить экономические и дипломатические связи с Пхеньяном.

"Мы никогда не поддерживали идеи тотального эмбарго КНДР,как и любой другой страны. Мы считаем, что реально существующую проблему нарушения Пхеньяном серии резолюций СБ ООН и провокационных действий Пхеньяна, которые осуществлялись в прошлом, нужно решать совсем другими методами", — сказал Рябков.

По его словам, "давление, прессинг, санкции, тем более блокада, эмбарго — это вообще не из нашего арсенала".

"Мы не можем поддержать подобного рода призывы, мы считаем, что альтернатива есть. И совместные российско-китайские предложения, если их воспринять должным образом, в данном случае я адресую эти слова коллегам в Вашингтоне, как нам представляется, позволят сдвинуть с места политический процесс", — сказал Рябков.

В среду президент США Дональд Трамп выступил в парламенте Южной Кореи с программной речью, которую в значительной степени посвятил теме КНДР. Он призвал все страны обеспечить международную изоляцию Пхеньяна, а Россию и Китай сократить дипломатические и экономические связи с Северной Кореей. Он повторил, что Вашингтон не позволит Пхеньяну обладать ядерным оружием, назвав КНДР страной, "которой управляют как культом", в центре которого "безумная вера в предназначение лидера править в качестве отца-защитника над завоеванным Корейским полуостровом и порабощенным корейским народом".