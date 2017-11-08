СМИ сообщили о возможном разрыве Украиной дипотношений с Россией‍

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Депутат Рады Иван Винник внес поправку в закон "о реинтеграции Донбасса", пишет "Коммерсант". Сообщается, что инициатива предусматривает разрыв дипломатических отношений Киева и Москвы.

Закон рассмотрят 16 ноября. Ожидается, что большинство парламентариев поддержат его, однако он вступит в силу только после указа президента страны Петра Порошенко.

По данным издания, в случае разрыва дипотношений российские дипломатические учреждения на Украине будут закрыты.

"В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся", — рассказал Винник.

По его словам, сохранение дипотношений будет преступлением со стороны украинского МИД. Депутат добавил, что эти отношения и так уже фактически разорваны.

"Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне", — отметил депутат Рады.

Газета отмечает, что в случае принятия закона представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут Белоруссия или Швейцария. Собеседники издания добавили, что разрыв дипотношений никак не входит в планы Порошенко.

Глупость и истерия

Как заявил российский сенатор Алексей Пушков, трудно придумать большую глупость для Киева, чем разрыв дипотношений с Москвой.

"Сплошные минусы. Но известно и то, что там на это способны", — написал политик на своей странице в Twitter.

В свою очередь, украинский политик Владимир Олейник считает, что Киев не заинтересован в разрыве дипотношений, "поскольку кураторы из Европы и США говорят, что если разрыв будет, то это уже объявление войны".

"Безусловно, разрыв дипломатических отношений, объявление войны — это то, что часть украинского общества готова поддержать", — сказал он.

По его словам, это все только разговоры, решение не примут.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что выступает за запрет и введение уголовной ответственности за посещение России украинскими депутатами, политиками и общественными деятелями.

В Совфеде сочли это посягательством на важнейшие права парламентариев. По словам сенатора Франца Клинцевича, таким образом Киев подготавливает почву для разрыва дипломатических отношений с Москвой.

По мнению парламентария, единственная цель подобных инициатив и высказываний — это нагнетание антироссийской истерии на Украине.