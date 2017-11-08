СМИ сообщили о возможном разрыве Украиной дипотношений с Россией‍

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Депутат Рады Иван Винник внес поправку в закон "о реинтеграции Донбасса", пишет "Коммерсант". Сообщается, что инициатива предусматривает разрыв дипломатических отношений Киева и Москвы.
По данным издания, в случае разрыва дипотношений российские дипломатические учреждения на Украине будут закрыты.
"В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся", — рассказал Винник.
По его словам, сохранение дипотношений будет преступлением со стороны украинского МИД. Депутат добавил, что эти отношения и так уже фактически разорваны.
"Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне", — отметил депутат Рады.
Газета отмечает, что в случае принятия закона представлять интересы Украины в России, скорее всего, будут Белоруссия или Швейцария. Собеседники издания добавили, что разрыв дипотношений никак не входит в планы Порошенко.
Глупость и истерия
Как заявил российский сенатор Алексей Пушков, трудно придумать большую глупость для Киева, чем разрыв дипотношений с Москвой.
"Сплошные минусы. Но известно и то, что там на это способны", — написал политик на своей странице в Twitter.
В свою очередь, украинский политик Владимир Олейник считает, что Киев не заинтересован в разрыве дипотношений, "поскольку кураторы из Европы и США говорят, что если разрыв будет, то это уже объявление войны".
По его словам, это все только разговоры, решение не примут.
Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что выступает за запрет и введение уголовной ответственности за посещение России украинскими депутатами, политиками и общественными деятелями.
В Совфеде сочли это посягательством на важнейшие права парламентариев. По словам сенатора Франца Клинцевича, таким образом Киев подготавливает почву для разрыва дипломатических отношений с Москвой.
По мнению парламентария, единственная цель подобных инициатив и высказываний — это нагнетание антироссийской истерии на Украине.