В Дели из-за смога закрыты начальные школы, авиарейсы выполняют с задержкой

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноя – РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в индийском Дели второй день подряд многократно превышает норму, власти города закрыли начальные школы и рекомендовали горожанам воздержаться от активности на открытом воздухе.

По данным комиссии по контролю за загрязнениями Дели, показатель PM10 (содержание в воздухе взвешенных частиц с диаметром менее 10 микрометров) достиг максимального показателя на станции контроля у Колледжа Сатьявати на севере города — 1480 микрограмм на кубический метр по состоянию на 11.00 (08.30 мск) при норме 100. В ночь на среду показатель поднимался и выше – до 1560 на станции контроля Панджаби Багх на западе города.

Индекс PM2,5 (содержание в воздухе взвешенных частиц, соответственно, до 10 микрометров и менее 2,5 мкм) достиг максимума на станции у Делийского института приборостроения на северо-западе — 1186 микрограмм на кубический метр по состоянию на 11.00 местного времени при норме 60. Таким образом, нормы были превышены в 15-20 раз.

Закрыты школы и ВПП

О закрытии начальных школ накануне сообщил министр образования правительства национального столичного региона Дели Маниш Сисодия. В остальных учебных заведениях, по решению министра, запрещены мероприятия на открытом воздухе.

"Никакой активности на открытом воздухе, все начальные школы завтра (8 ноября) останутся закрытыми в Дели, мы продлим (решение), если потребуется", — приводятся слова министра в микроблоге правящей в Дели "Партии простого человека" (ААП) в Twitter.

Между тем, смог сказался не только на работе учебных учреждений. Как и накануне, с утра город был окутан густым смогом. По данным метеорологического департамента Индии, видимость в утренние часы снизилась до 200 метров. В результате рейсы в международном аэропорту имени Индиры Ганди выполняются с задержкой. Как предупреждают индийские авиакомпании, в частности Jet Airways и Vistara, рейсы будут осуществляться с задержкой до двух часов.

"Перегруженность авиасообщения в Дели. До 17.00 (14.30 мск) ожидаются задержки до 40 минут на прилетах и до 90 минут на вылетах", — сообщила Jet Airways в Twitter.

В то же время Vistara сообщает о задержках до 2 часов, называя при этом главной причиной закрытие одной из взлетно-посадочных полос на ремонт. Однако, по данным источников агентства PTI, в утренние часы из-за низкой видимости была закрыта еще одна полоса, в результате вся нагрузка легла на одну ВПП, что и привело к задержкам. По данным агентства, ситуация сказалась на графике выполнения более 300 рейсов.

При этом в представительстве российского Аэрофлота РИА Новости заявили, что рейсы авиакомпании выполняются по плану. "У нас все по плану, без задержек осуществляем прилеты и вылеты", — заявил собеседник агентства.

В последний раз такой скачок в показателях загрязнения воздуха в Дели отмечался 20 октября после празднования фестиваля огней Дивали, который сопровождается многочисленными запусками фейерверков и взрывами петард. Тогда показатели PM10 и PM2,5 превысили норму в 15-16 раз. Если тогда основной причиной загрязнения воздуха стали массовые запуски фейерверков, то сейчас главными "подозреваемыми" стали фермеры соседних с Дели штатов Харьяна, Уттар-Прадеш, а также Пенджаба.

Традиционно фермеры в это время года сжигают жнивье, в отсутствие сильных ветров вредные частицы скапливаются, а в связи с наступлением холодных ночей по утрам образуется туман, который в силу присутствия большого числа частиц превращается в смог. Глава правительства Дели Арвинд Кеджривал уже заявил, что направил письма в правительства Пенджаба и Харьяны с просьбой провести встречу для поиска решения проблемы.