РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Дели из-за смога закрыты начальные школы, авиарейсы выполняют с задержкой

10:5908.11.2017
0450
© AFP 2017 / Money SharmaЗагрязненный воздух в столице Индии. Архивное фотоЗагрязненный воздух в столице Индии. Архивное фото
© AFP 2017 / Money Sharma

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 ноя – РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха в индийском Дели второй день подряд многократно превышает норму, власти города закрыли начальные школы и рекомендовали горожанам воздержаться от активности на открытом воздухе.

По данным комиссии по контролю за загрязнениями Дели, показатель PM10 (содержание в воздухе взвешенных частиц с диаметром менее 10 микрометров) достиг максимального показателя на станции контроля у Колледжа Сатьявати на севере города — 1480 микрограмм на кубический метр по состоянию на 11.00 (08.30 мск) при норме 100. В ночь на среду показатель поднимался и выше – до 1560 на станции контроля Панджаби Багх на западе города.

Индекс PM2,5 (содержание в воздухе взвешенных частиц, соответственно, до 10 микрометров и менее 2,5 мкм) достиг максимума на станции у Делийского института приборостроения на северо-западе — 1186 микрограмм на кубический метр по состоянию на 11.00 местного времени при норме 60. Таким образом, нормы были превышены в 15-20 раз.

Закрыты школы и ВПП

Загрязненный воздух после празднования индуистского праздника Дивали в столице Индии Нью-Дели. 20 октября 2017
© AFP 2017 / Money Sharma
В Дели показатель загрязнения воздуха превысил норму в 15 раз
О закрытии начальных школ накануне сообщил министр образования правительства национального столичного региона Дели Маниш Сисодия. В остальных учебных заведениях, по решению министра, запрещены мероприятия на открытом воздухе.

"Никакой активности на открытом воздухе, все начальные школы завтра (8 ноября) останутся закрытыми в Дели, мы продлим (решение), если потребуется", — приводятся слова министра в микроблоге правящей в Дели "Партии простого человека" (ААП) в Twitter.

Между тем, смог сказался не только на работе учебных учреждений. Как и накануне, с утра город был окутан густым смогом. По данным метеорологического департамента Индии, видимость в утренние часы снизилась до 200 метров. В результате рейсы в международном аэропорту имени Индиры Ганди выполняются с задержкой. Как предупреждают индийские авиакомпании, в частности Jet Airways и Vistara, рейсы будут осуществляться с задержкой до двух часов.

"Перегруженность авиасообщения в Дели. До 17.00 (14.30 мск) ожидаются задержки до 40 минут на прилетах и до 90 минут на вылетах", — сообщила Jet Airways в Twitter.

В то же время Vistara сообщает о задержках до 2 часов, называя при этом главной причиной закрытие одной из взлетно-посадочных полос на ремонт. Однако, по данным источников агентства PTI, в утренние часы из-за низкой видимости была закрыта еще одна полоса, в результате вся нагрузка легла на одну ВПП, что и привело к задержкам. По данным агентства, ситуация сказалась на графике выполнения более 300 рейсов.

При этом в представительстве российского Аэрофлота РИА Новости заявили, что рейсы авиакомпании выполняются по плану. "У нас все по плану, без задержек осуществляем прилеты и вылеты", — заявил собеседник агентства.

В последний раз такой скачок в показателях загрязнения воздуха в Дели отмечался 20 октября после празднования фестиваля огней Дивали, который сопровождается многочисленными запусками фейерверков и взрывами петард. Тогда показатели PM10 и PM2,5 превысили норму в 15-16 раз. Если тогда основной причиной загрязнения воздуха стали массовые запуски фейерверков, то сейчас главными "подозреваемыми" стали фермеры соседних с Дели штатов Харьяна, Уттар-Прадеш, а также Пенджаба.

Традиционно фермеры в это время года сжигают жнивье, в отсутствие сильных ветров вредные частицы скапливаются, а в связи с наступлением холодных ночей по утрам образуется туман, который в силу присутствия большого числа частиц превращается в смог. Глава правительства Дели Арвинд Кеджривал уже заявил, что направил письма в правительства Пенджаба и Харьяны с просьбой провести встречу для поиска решения проблемы.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена