МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 7 тысяч евро пострадавшей при теракте в аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости ее представитель Игорь Трунов.

"ЕСПЧ признал нарушение статьи 2 Конвенции "Право на жизнь, и обязательства государства по проведению эффективного расследования". Суд присудил потерпевшей возмещение морального ущерба в размере 5 тысяч евро и еще 2 тысячи — возмещение юридических издержек", — сказал Трунов.

Потерпевшая во время теракта получила ранения и контузию и в итоге осталась инвалидом 2 группы.

Суть нарушений, выявленных судом, — неадекватность мер безопасности, принятых в аэропорту Домодедово в соответствующий момент времени, благодаря чему стал возможен взрыв, добавил адвокат.

"Террорист смог зайти в здание аэропорта с взрывным устройством из-за неадекватных мер безопасности, установленных в аэропорту, без помощи эффективного уголовного расследования потерпевшая не доказала гражданскую ответственность ответчиков. Власти знали или должны были знать о приготовлении взрыва.", — сказал Трунов.

Взрыв в зале прилета международного терминала Домодедово прогремел 24 января 2011 года — погибли 37 человек, в том числе иностранцы, еще 172 были ранены. Взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих.