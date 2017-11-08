МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 7 тысяч евро пострадавшей при теракте в аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости ее представитель Игорь Трунов.
Потерпевшая во время теракта получила ранения и контузию и в итоге осталась инвалидом 2 группы.
Суть нарушений, выявленных судом, — неадекватность мер безопасности, принятых в аэропорту Домодедово в соответствующий момент времени, благодаря чему стал возможен взрыв, добавил адвокат.
Взрыв в зале прилета международного терминала Домодедово прогремел 24 января 2011 года — погибли 37 человек, в том числе иностранцы, еще 172 были ранены. Взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, привел в действие террорист-смертник, находившийся в толпе встречающих.