Жээнбеков рассказал о статусе русского языка в Киргизии

БИШКЕК, 8 ноя – РИА Новости, Юлия Орлова. Русский язык имеет статус официального языка в Киргизии и сохранит его в дальнейшем, заявил в интервью РИА Новости избранный президент страны Сооронбай Жээнбеков.

Выборы нового президента Киргизии прошли 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Кандидат от партии власти, экс-премьер Жээнбеков набрал 54,7% голосов. Инаугурация нового главы государства намечена на 24 ноября.

"Русский язык в нашей стране имеет статус официального и сохранит этот статус. Это закреплено конституцией. Русский язык – язык дружбы, один из языков ООН", — заявил избранный глава государства.

Он отметил, что сам учился в русской школе и для него русский язык "стал окном в большой мир науки, знаний, литературы и искусства".

"Знание языков, в том числе русского, — самый короткий путь к развитию личности. Киргизстанцы в идеале должны знать три, а в лучшем случае еще больше языков. Мир становится для них не таким глобальным и сложным для путешествий, получения образования. И к нам приезжают много иностранцев, туристов. Поэтому знание языков только обогащает жизнь человека", — сказал Жээнбеков.

Он подчеркнул, что считает Россию основным стратегическим партнером республики.

"В последние годы отношения с Россией динамично развиваются, и я буду прилагать усилия для дальнейшего укрепления данного курса. Нам необходимо и далее наращивать политический диалог, сотрудничество в области безопасности, активизировать торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также способствовать культурно-гуманитарному сотрудничеству", — отметил он.

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