МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Разрыв Украиной дипломатических отношений с Россией будет разрушительным и безответственным шагом, который ударит прежде всего по самим украинцам, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что законопроект о реинтеграции Донбасса, который украинская Верховная рада планирует рассмотреть во втором чтении в середине ноября, может пополниться пунктом о разрыве дипломатических отношений с Москвой.

"Намерение депутатов Верховной рады Украины внести в спорный законопроект о реинтеграции Донбасса поправку, которая зафиксирует разрыв дипотношений Украины с Россией на законодательном уровне — шаг разрушительный и безответственный, если на него все же решатся", — написал сенатор в среду на своей странице в Facebook.

По его словам, украинские политики "заигрались в "войнушку". "И чем меньше "российской агрессии" они могут предъявить миру и собственному народу, тем решительнее риторика и акты", — считает он.

Политик напомнил, что американский конгресс также принимает все более жесткие меры против России, при этом какие-либо враждебные шаги со стороны Москвы полностью отсутствуют. "Можно сказать, что это становится уже трендом: если "враг" не хочет враждовать — его надо заставить", — добавил он.

"Понятно, что на Киев давит и улица – очередной майдан уже под окнами, и на Россию его списать нельзя. А международные финансовые институты требуют под новые транши еще больше закручивать гайки – повышать цены на газ для населения и тому подобное. Все это резко взвинчивает спрос на "агрессию", — считает Косачев.

Однако разрыв дипотношений, по мнению сенатора, беспрецедентный шаг "даже для заигравшихся политиков". "И последствия скажутся на миллионах людей, ведь это означает и резкое сокращение либо даже прекращение взаимного консульского обслуживания россиян и украинцев", — подчеркнул парламентарий.

По словам Косачева, надежды на то, что в Раде возьмет верх здравый смысл, не так много, тем более, что поправку вносит представитель президентской фракции. Однако президенту Украины Петру Порошенко такая радикализация ситуации сейчас "вряд ли с руки с учетом ожиданий Запада", полагает политик.

"Пора уже и простым украинцам подать голос, ведь эта мера бьет по ним больше, чем по кому-либо еще", — заключил сенатор.