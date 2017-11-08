Новый глава Киргизии не будет урезать полномочия кабинета министров

БИШКЕК, 8 ноя – РИА Новости, Юлия Орлова. Новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков рассказал в интервью РИА Новости, что не собирается распускать парламент и предпринимать какие-либо шаги для сокращения полномочий кабмина.

Президентские выборы в Киргизии прошли 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Кандидат от партии власти, экс-премьер Жээнбеков набрал 54,7% голосов. Инаугурация нового главы государства намечена на 24 ноября. Между тем, с декабря вступают в силу поправки к конституции, сокращающие полномочия президента.

"У президента по конституции достаточно полномочий. Никто, кроме главы государства, не может выполнять функции по координации взаимодействия ветвей государственной власти без ущерба для их независимости и самостоятельности. Я не собираюсь в своей деятельности подменять правительство, вмешиваться в оперативные вопросы, у него свои полномочия. Вместе с тем, хотел бы обратить внимание на следующее: президент в Киргизстане занимается вопросами стратегического планирования. В этом он работает рука об руку с премьер-министром", — заявил Жээнбеков.

По его словам, принятые поправки в конституцию, "направлены на то, чтобы в стране был сильный президент, сильный парламент, более устойчивое правительство, независимая и более ответственная, чем раньше, судебная система".

Жээнбеков также отметил, что он "пока не видит признаков такого политического кризиса, который может спровоцировать роспуск парламента".

"Для того, чтобы проводить новые парламентские выборы, должны быть веские основания", — подчеркнул избранный президент.