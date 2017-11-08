В Китае произошло массовое ДТП с участием 31 автомобиля

ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Массовое ДТП с участием 31 автомобиля произошло утром в среду в центральной китайской провинции Хэнань, предположительно, крупная авария случилась из-за густого тумана, сообщило подразделение дорожной полиции города Чжоукоу в социальной сети Weibo.

По данным правоохранительных органов, в результате аварии погиб один человек, шесть получили травмы, все они были доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Авария произошла в среду в 7.30 по местному времени (2.30 мск) на участке скоростного шоссе между населенными пунктами Чжоукоу и Тайкан. На данный момент зафиксировано 18 столкновений, 31 машина получила повреждение.

На месте аварии работают спасатели и полиция.