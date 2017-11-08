Силовики выпустили по ДНР более 200 мин за сутки, сообщили в СЦКК

ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили более 200 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики 35 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстрелам подверглись окрестности 19 населенных пунктов ДНР.

По словам представителя ДНР в СЦКК, на горловском направлении силовики применили минометы калибром 82 миллиметра, выпустив четыре мины. На донецком направлении огонь велся из 122-миллиметровых гаубиц (18 снарядов), минометов калибрами 120 миллиметров (61 мина) и 82 миллиметра (77 мин). На мариупольском направлении использовались минометы калибрами 120 миллиметров (четыре мины) и 82 миллиметра (33 мины), а также танки (шесть выстрелов), добавил он.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 767 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.