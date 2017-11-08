В Японии потерпел крушение вертолет, погибли четыре человека

ТОКИО, 8 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Грузовой вертолет потерпел крушение в японской префектуре Гумма, на борту находились 4 человека, по предварительны данным, они погибли, сообщила японская телекомпания Nippon Television Network.

Вертолет AS 332 упал в 300 метрах от администрации поселка Уэномура в префектуре Гумма. Пожарная охрана сообщает о возгорании.

東邦航空 Aerospatiale AS332 Super Puma JA9672 松本空港 航空フォト | by Nao0407さん 撮影2017年10月18日 https://t.co/tR2Yf9QtIN @FlyTeamNewsから

事故機、こいつかな？ — 粗撃手 (@ANAPG67) 8 ноября 2017 г.

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На месте работают пожарные и полиция.

Причины происшествия выясняются.

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