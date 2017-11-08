Украинские силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (86)

Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела. 6 ноября 2017

Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела. 6 ноября 2017

ДОНЕЦК, 8 ноя — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстрелам подверглись окрестности 19 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в среду журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы различного калибра, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал он.

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