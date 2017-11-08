На Украине учительница заклеила второклассникам рты скотчем

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Преподаватель по хореографии одной из школ в Кривом Роге заклеила рты скотчем ученикам второго класса за непослушание, сообщает Телевизионная служба новостей (ТСН) украинского телеканала 1+1.

Отмечается, что учительница прибегла к таким мерам, потому что дети не прислушивались к ее замечаниям. По словам директора школы, после жалобы от отца одной из учениц, преподаватель призналась в использовании скотча и написала заявление об увольнении.

"Она очень сожалеет. Она просила у родителей прощения. Объясняет так, будто это была шутка. Хотелось просто к дисциплине приучить, но, к сожалению, шутка была не очень приятной. Дети чувствовали себя униженными", — приводит телеканал слова директора школы Людмилы Дегтяревой.

Мнение родителей насчет инцидента разделилось, отмечает ТСН. Одни возмущены такими "воспитательными методами", другие винят учеников и защищают учительницу, отмечая, что женщина занималась с детьми бесплатно, и до этого к ее работе не было претензий.