ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Резолюция по случаю 85-летия голодомора на Украине представлена в среду в палате представителей конгресса США.

Голод 1932-1933 годов охватил все основные зерновые районы СССР — Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона — в РСФСР.

"Эта резолюция чтит память, по разным оценкам, от семи до десяти миллионов украинцев, которые погибли по воле сталинского правительства бывшего Советского Союза, которое зимой 1932-1933 годов умышленно довело Украину до голода в попытке сломить национальное сопротивление коммунистической оккупации", — говорится в сообщении по этому поводу, размещенном на сайте Левина.

Документ не имеет обязательной законодательной силы. Его подготовили конгрессмены-демократы Сандер Левин и Мэрси Каптур, а также их коллеги-республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.

Подобные резолюции вносятся в конгресс США практически ежегодно.