ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Резолюция по случаю 85-летия голодомора на Украине представлена в среду в палате представителей конгресса США.
"Эта резолюция чтит память, по разным оценкам, от семи до десяти миллионов украинцев, которые погибли по воле сталинского правительства бывшего Советского Союза, которое зимой 1932-1933 годов умышленно довело Украину до голода в попытке сломить национальное сопротивление коммунистической оккупации", — говорится в сообщении по этому поводу, размещенном на сайте Левина.
Документ не имеет обязательной законодательной силы. Его подготовили конгрессмены-демократы Сандер Левин и Мэрси Каптур, а также их коллеги-республиканцы Энди Харрис и Брайан Фитцпатрик.
Подобные резолюции вносятся в конгресс США практически ежегодно.