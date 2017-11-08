Трамп обратился к Ким Чен Ыну от лица США с предложением лучшего будущего

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил лидера КНДР, что попытки получить ядерное оружие ставят Пхеньян под еще большую угрозу, возглавляемая им страна "не рай, который представлял твой дед, а ад", но США готовы предложить путь к лучшему будущему.

"Я также прибыл сюда на этот полуостров, чтобы доставить послание напрямую лидеру диктаторского (правительства) Северной Кореи. Вооружения, которые ты пытаешься получить, не обеспечат тебе большую безопасность, они ставят твой режим в большую опасность. Каждый шаг, который ты предпринимаешь на этом темном пути, усиливает то, чему ты противостоишь", — сказал президент США, выступая перед парламентом Южной Кореи.

"Северная Корея – это не рай, который хотел построить твой дед (Ким Ир Сен), это ад, которого не заслуживает ни один человек", — сказал Трамп. В своей речи он ни разу при этом не назвал лидера КНДР уничижительным именем "маленький человек-ракета", что многократно позволял себе ранее.

Трамп заявил, что США, "несмотря на каждое преступления, которые ты совершил,… готовы предложить и предложим путь к гораздо лучшему будущему". По его словам, это возможно только при условии "полного отказа от агрессии, отказа от ядерной программы, окончательной и верифицируемой денуклеаризации".

Трамп совершает свое первое турне по Азии, он уже посетил Японию, а из РК направляется в Пекин.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.