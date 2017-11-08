Трамп обратился к Ким Чен Ыну от лица США с предложением лучшего будущего

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил лидера КНДР, что попытки получить ядерное оружие ставят Пхеньян под еще большую угрозу, возглавляемая им страна "не рай, который представлял твой дед, а ад", но США готовы предложить путь к лучшему будущему.
"Северная Корея – это не рай, который хотел построить твой дед (Ким Ир Сен), это ад, которого не заслуживает ни один человек", — сказал Трамп. В своей речи он ни разу при этом не назвал лидера КНДР уничижительным именем "маленький человек-ракета", что многократно позволял себе ранее.
Трамп совершает свое первое турне по Азии, он уже посетил Японию, а из РК направляется в Пекин.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.