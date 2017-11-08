Трамп рассказал, каким мечтает видеть Корейский полуостров

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США мечтают о свободном и безопасном Корейском полуострове и вновь объединенных семьях.

"Вместе мы мечтаем о свободной Корее, безопасном полуострове и вновь объединенных семьях. Мы мечтаем об автомагистралях, которые объединяют Север и Юг… и чтобы их ядерный ужас был заменен прекрасным обещанием мира. Пока этот день не настанет, мы остаемся сильными и настороженными", — сказал Трамп, выступая с речью в парламенте Южной Кореи.

Американский лидер отметил, что "наши глаза направлены на Север, и наши сердца молятся на тот день, когда все корейцы могут жить в свободе".