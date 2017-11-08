Трамп рассказал парламенту Южной Кореи об ужасах Северной Кореи

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выступил в парламенте Южной Кореи и рассказал о ситуации в КНДР, власти которой, по его словам, совершают ужасные преступления.

"Около 100 тысяч северокорейцев страдают с "гулагах", занимаются подневольным трудом и постоянно подвергаются пыткам, голоду, насилию и убийствам", — сказал Трамп.

Он отметил, что жители КНДР работают почти бесплатно, а недавно "почти всему рабочему населению приказали работать подряд 70 дней или платить за выходной". "Семьи живут в домах без водопровода, а меньше, чем в половине есть электричество… Многие продолжают умирать от голода", — сказал президент.

"В 2012-13 годах режим (КНДР – ред.) потратил примерно 200 миллионов долларов или почти половину денег, которые у него были, на улучшение условий жизни своего народа, чтобы установить еще больше монументов и статуй, прославляя своих диктаторов", — сообщил американский лидер.

Кроме того, Трамп заявил, что в КНДР похищают иностранцев, чтобы заставлять их преподавать иностранные языки для "северокорейских шпионов". Также он сообщил, что в стране "пытают и казнят" христиан, которые открыто исповедуют религию.

"В Северной Корее такой полный ужас, что жители платят взятки чиновникам, чтобы те направили их за рубеж как рабов. Они предпочитают быть рабами, чем жить в Северной Корее", — сказал президент США.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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