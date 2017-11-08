Трамп заявил, что лидеры КНДР "правят под знаменем фашизма"

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сравнил КНДР с культом и заявил, что лидеры этой страны "правят под знаменем фашизма".
"На этом полуострове мы видим результат трагического эксперимента в лаборатории истории", — сказал Трамп. По его словам, Южная Корея — процветающее государство, которое выбрало справедливость и свободу.
"А в другой Корее лидеры сажают граждан в тюрьму под знаменем тирании, фашизма и подавления. Результаты этого эксперимента готовы, и они полностью убедительны", — добавил Трамп, указав, что ВВП Южной Кореи более чем в 40 раз превышает ВВП КНДР.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.