Трамп рассказал, как хочет добиться мира

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет построить мир через силу.

"Я хочу построить мир через силу", — сказал Трамп, выступая в парламенте Южной Кореи.

Он пояснил, что намерен усилить американскую армию. "США и моя администрация полностью перестраивают свои вооруженные силы", — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул намерение тратить миллиарды долларов на модернизацию своих вооруженных сил. По его словам, эти средства будут направлены на "новейшее и самое лучшее в мире (военное) оборудование".

Выступление Трампа транслирует телеканал CNN.