Кошку премьер-министра Новой Зеландии сбил автомобиль

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Кошка новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн погибла под колесами автомобиля, сообщает The Guardian.
Как рассказал представитель политика, питомца Ардерны по кличке Паддлз сбили недалеко от дома премьер-министра в Окланде.
"Все те, кто когда-либо терял любимое животное, понимают, как нам сейчас грустно", — написала новозеландский премьер в Facebook.
Жители страны быстро полюбили домашнего питомца Ардерны, которая пришла к власти в конце прошлого месяца. Паддлз, как отмечает издание, даже называли в шутку "первой кошкой Новой Зеландии".
PM @jacindaardern's cat @FirstCatofNZ — Paddles — has reportedly been killed after being hit by a car this morning… really sad news:(pic.twitter.com/IDzlRydYOG— Luke Appleby 🇳🇿 (@lukeappleby) 7 ноября 2017 г.