Кошку премьер-министра Новой Зеландии сбил автомобиль

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Кошка новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн погибла под колесами автомобиля, сообщает The Guardian.

Как рассказал представитель политика, питомца Ардерны по кличке Паддлз сбили недалеко от дома премьер-министра в Окланде.

"Все те, кто когда-либо терял любимое животное, понимают, как нам сейчас грустно", — написала новозеландский премьер в Facebook.

Жители страны быстро полюбили домашнего питомца Ардерны, которая пришла к власти в конце прошлого месяца. Паддлз, как отмечает издание, даже называли в шутку "первой кошкой Новой Зеландии".