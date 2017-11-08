"Черкассы на Хы месте": римские цифры ввели в ступор украинского чиновника

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. На совещании городского совета заместитель мера Черкасс Геннадий Шевченко оконфузился, перепутав римские цифры с буквами. Видео инцидента выложил местный телеканал на YouTube.
Тогда Джуган разъяснила, что означает такая аббревиатура.
"А вы не знаете, что это? Палочка и "Хы" — это девять, а без палочки — десять", — пояснила она заместителю градоначальника.
Когда чиновница возобновила свою речь, ей пришлось снова объяснять Шевченко римские цифры, когда он в очередной раз их спутал с буквой "х".