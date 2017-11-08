"Черкассы на Хы месте": римские цифры ввели в ступор украинского чиновника

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. На совещании городского совета заместитель мера Черкасс Геннадий Шевченко оконфузился, перепутав римские цифры с буквами. Видео инцидента выложил местный телеканал на YouTube.

Отмечается, что во время речи главы департамента финансовой политики города Наталии Джуган заммэра привлекла надпись на слайде, которую он истолковал как "Черкассы занимают "Хы" место в рейтинге украинских городов". Другой чиновник пошутил, сказав, что это "хорошее место".

Тогда Джуган разъяснила, что означает такая аббревиатура.

"А вы не знаете, что это? Палочка и "Хы" — это девять, а без палочки — десять", — пояснила она заместителю градоначальника.

Когда чиновница возобновила свою речь, ей пришлось снова объяснять Шевченко римские цифры, когда он в очередной раз их спутал с буквой "х".