МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Территория вокруг Северокорейского ядерного полигона в уезде Кильчжу провинции Хамгён-Пукто превращается в пустыню после шести подземных испытаний, сообщает "Чосон Ильбо" со ссылкой на перебежчиков из КНДР.

Как отмечает издание, в регионе 80 процентов насаждений вымерло, подземные запасы воды иссякли, а дети рождаются с пороками развития.

Один из собеседников газеты заявил, что его родственник из Хамгён-Пукто рассказал ему, что в провинции стали рождаться младенцы с врожденными пороками.

"Я говорил по телефону со своей семьей, которая осталась там (в КНДР. — Прим. ред.), и мне сказали, что все колодцы пересохли", — посетовал другой перебежчик.

Кроме того, жители КНДР рассказали, что посаженные в гористой местности деревья в 80 процентах случаев погибали, а рыба и грибы исчезли из региона еще после первого испытания в 2006 году.

Помимо этого, один из перебежчиков заявил, что, когда проводили первые два ядерных испытания, эвакуировали только членов семей военных, в то время как местных жителей даже не ставили в известность о происходящем.

Ранее Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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