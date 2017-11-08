Мадуро сыграл в футбол с Марадоной

МЕХИКО, 8 ноя – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник принял участие в футбольном мастер-классе для детей в Каракасе вместе с прославленным аргентинским футболистом Диего Армандо Марадоной.

Трансляция мастер-класса велась в социальных сетях.

По итогам мероприятия Мадуро подарил Марадоне фотографию, на которой футболист запечатлен вместе с экс-президентом Венесуэлы Уго Чавесом, а также майку сборной Венесуэлы по футболу с номером 10. Именно под этим номером аргентинский футболист выступал в годы своей карьеры.

"Мы все — солдаты Николаса. Я приехал подержать Николаса и увидел его сильным, он никогда не давал слабины, да здравствует Мадуро!" — заявил Марадона.