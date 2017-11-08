Россия отправила во Вьетнам гуманитарную помощь

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. МЧС России направило в пострадавший от тайфуна "Дамри" Вьетнам самолет 40 тоннами гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе МЧС.

Как заявлял днем во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству оказать гуманитарную помощь Вьетнаму, пострадавшему от тайфуна, а также поручил выделить 5 миллионов долларов в качестве материальной помощи.

"С подмосковного аэродрома Раменское в Камрань вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого 40 тонн гуманитарной помощи для населения Вьетнама, пострадавшего от тайфуна", — сообщили в МЧС.

Среди гуманитарных грузов многоместные палатки и продукты питания — сахар, а также молочные, мясные и рыбные консервы.

Обрушившийся в выходные на центральную часть Вьетнама тайфун "Дамри" стал наиболее тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием в стране за два последних десятилетия. Из-за тайфуна ухудшилась транспортная ситуация в Центральном Вьетнаме. Под водой оказались 30-километровый участок железной дороги, связывающий север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали, из-за стихии многие районы страны остались без электроснабжения.

По официальным данным, отмечал Песков, сейчас количество погибших из-за наводнения во Вьетнаме превышает 60 человек, десятки пропали без вести, около 80 тысяч строений повреждены, около 40 тысяч человек эвакуированы из зоны бедствия.