ООН, 8 ноя — РИА Новости. Россия представила Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции по борьбе с расизмом и расовой̆ дискриминацией и осуждающей прославление нацизма, сообщает корреспондент РИА Новости.
По словам заместителя директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григория Лукьянцева, который презентовал проект, более чем за 70 лет после окончания Второй мировой войны "человечеству так и не удалось искоренить наследие нацистской идеологии”. "Речь идет о настораживающем подъеме разного рода экстремистских группировок, прибегающих к актам насилия против людей с другим цветом кожи, лиц иного вероисповедания, иммигрантов и национальных меньшинств”, — подчеркнул он в ходе презентации.
Проект резолюции также "безоговорочно осуждает любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости".
Россия ежегодно вносит проект резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, расовой дискриминацией и ксенофобией. Документ традиционно принимается Генеральной Ассамблеей большинством голосов.