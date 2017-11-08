В Средиземном море обнаружили тела пяти мигрантов на лодке

РИМ, 8 ноя — РИА Новости, Сергей Старцев. Тела пяти мигрантов, в том числе одного ребенка, которые погибли при попытке добраться через Средиземное море из Африки в Европу, были обнаружены в понедельник на резиновой лодке близ побережья Ливии, сообщает береговая охрана Италии.

Согласно информации, совместную операцию, в ходе которой были спасены 106 беженцев, провели катер береговой охраны Ливии и судно германской неправительственной организации Sea Watch 3. Немецкие спасатели подняли на борт 59 человек, в том числе женщину, у которой погиб ребенок. Ожидается, что спасенные мигранты будут доставлены в порт Поццалло на юге Сицилии.

В минувшее воскресенье испанский военный корабль Cantabria, участвующий в военно-морской миграционной миссии ЕC в Средиземноморье (EU Navfor Med), доставил в итальянский порт Салерно 375 мигрантов, спасенных 3 ноября во время кораблекрушения. Кроме того, на борту корабля находились тела 26 африканских девушек в возрасте от 14 до 18 лет, погибших при попытке добраться до берегов Европы. В настоящее время прокуратура Салерно ведет расследование по факту их гибели. Речь, в частности, идет о выяснении причин смерти девушек, поскольку есть подозрение, что они подверглись сексуальному насилию со стороны контрабандистов, занимающихся нелегальной перевозкой людей.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В начале июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 100 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.

Однако во второй половине года благодаря усилиям итальянских властей наметилось заметное уменьшение числа мигрантов, прибывающих морем на Апеннины. Так, по данным МВД Италии, в октябре этот показатель снизился почти на 80%. В итоге за первые десять месяцев текущего года число беженцев снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составило 111 тысяч человек.