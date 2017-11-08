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Эксперт рассказал, как визит Трампа в Китай коснется Россию

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1740)
01:0208.11.2017
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© AFP 2017 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Mandel Ngan

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп во время предстоящего визита в Китай постарается донести позицию Вашингтона по ядерной проблеме КНДР не только до Пекина, но и до Москвы, считает вице-президент вашингтонского политологического Евразия-центра Ральф Уинни.

Трамп прибывает в Китай в среду. Основные встречи у него запланированы на четверг.

Убедить Китай, донести позицию до России

В ходе визита в Китай, как и в рамках всего азиатского турне в целом, "Трамп будет показывать поддержку союзникам США: Японии, Южной Корее, Тайваню", считает Уинни. По его мнению, в Пекине американский лидер "намерен обсудить роль Китая в том, каким образом решить вопрос с КНДР".

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Сеуле. 7 ноября 2017
© REUTERS / Jung Yeon-Je/Pool
Трамп заявил, что надеется на помощь России в решении кризиса вокруг КНДР

"Важно убедить Китай в том, что наличие у КНДР ядерного оружия неприемлемо. И что если Пхеньян получит его, у США останется не так много вариантов избежать конфронтации", — заявил эксперт РИА Новости.

Он выразил уверенность, что "то же самое относится и к России, которая имеет тесные отношения с КНДР". По его мнению, этот сигнал в том или ином виде также будет дан во время визита.

"Для администрации США важно довести свою позицию как до Пекина, так и до Москвы. Трампу необходимо показать им серьезность своих намерений", — подчеркнул Уинни.

Торговля — двигатель всего

Как полагает Уинни, тема КНДР будет пусть и главной, но далеко не единственной в ходе переговоров.

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время совместной пресс-конференции в Сеуле. 7 ноября 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst
Трамп призвал все страны прекратить торговлю с КНДР

"Одними из главных для Трампа будут темы торговли. Вопрос в том, смогут ли стороны провести эффективные переговоры и решить имеющиеся проблемы", — отметил эксперт. По его мнению, в частности, "речь пойдет о курсе китайской валюты и об ограничениях в отношении американских компаний", — сказал эксперт.

Он выразил уверенность, что Трамп намерен смотреть на Китай как на страну, с которой можно договориться о сделке.

"Трамп — не политик, не дипломат, он бизнесмен. И я думаю, на переговорах он будет сфокусирован на том, что Китай может сделать для США с экономической точки зрения. Учитывая то, что он везет с собой большую делегацию бизнесменов, я полагаю, он будет ориентирован на создание рабочих мест и решение других экономических вопросов, чтобы подпитать американскую экономику", — сказал Уинни.

В этой связи он обратил внимание на нефтегазовую отрасль, в частности, на поставки сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, в этом направлении у США есть огромные возможности на Аляске, тогда как многие контракты в данной отрасли связаны именно с Китаем.

Сквозь призму НАФТА

Вице-президент Евразия-центра полагает, что влияние на нынешние переговоры в Китае будут оказывать в том числе и события, происходящие на другом конце земли. Речь в данном случае о стремлении США заполучить новое соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

Пентагон. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
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"Я думаю, очень важно, что Китай будет смотреть на сотрудничество с США через призму переговоров по НАФТА. Они будут оценивать, какие рычаги США могут применять в рамках американо-китайских торговых отношений", — отметил Уинни.

Он также подчеркнул, что "в целом очень интересно посмотреть, каков будет результат экономических переговоров в рамках визита, многое будет зависеть от того, какие перспективы это может открыть для США".

Личные отношения

Уинни также отметил важность личных отношений между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Причем, по его словам, это касается не только самих лидеров, но и руководства двух стран в целом, и их детей. Иванка, Дональд-младший, Эрик имеют прекрасные отношения с детьми китайского лидера.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"Это способствует развитию очень серьезных отношений на уровне народной дипломатии. Посмотрим, каким образом Трампу и Си Цзиньпину удастся развить личные отношения", — сказал он.

По его словам, "с учетом того, что Трамп не является ни политиком, ни дипломатом, эти отношения будут во многом отличаться от тех, что мы видели в прошлом".

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