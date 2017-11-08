Грушко рассказал о проблемах во взаимодействии России и НАТО по Афганистану

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В НАТО не готовы восстанавливать взаимодействие с Россией по Афганистану и разморозить важные совместные проекты, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"Сегодня нет признаков того, что натовцы будут готовы восстановить деятельность рабочей группы Совета Россия–НАТО по Афганистану или разморозить важные для безопасности граждан России и стран альянса совместные проекты. НАТО приняла политическое решение, от которого страдает реальная безопасность наших государств и граждан, особенно когда речь идет о наркотиках. Замечу при этом, что в настоящее время афганцы составляют большую часть миграционного потока в Европу", — сказал он в интервью газете "Известия".

Грушко отметил, что Россия постоянно ставит этот вопрос на площадке Совета — тема афганского урегулирования затрагивает интересы безопасности России и НАТО.

"Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться, что, собственно, признают и сами члены альянса, которые сегодня работают над усилением учебно-тренировочной миссии НАТО "Решительная поддержка". Парадокс в следующем: заявляя на словах, что нельзя допустить превращения Афганистана в безопасную гавань для террористических организаций, включая ИГИЛ*, а также перетока террористической угрозы за пределы этой страны — а такие риски реально существуют, — натовцы оборвали всё практическое сотрудничество с нами", — подчеркнул постпред.

Он указал на длинный список упущенных возможностей, которые могло бы дать сотрудничество двух государств.

"Кто выиграл от прекращения совместной подготовки сотрудников антинаркотических служб Афганистана, Центральной Азии и Пакистана? Всего в рамках СРН было подготовлено более 4 тысяч специалистов для соответствующих ведомств. Усилились ли возможности афганской армии по контролю территории страны после свертывания проекта СРН по подготовке афганских техников для обслуживания вертолетов российского и советского производства? Именно эти машины составляют ядро ВВС Исламской Республики Афганистан (ИРА)", — отметил он.

Грушко подчеркнул, что Россия "готова к сотрудничеству со всеми, кто искренне заинтересован в установлении мира в этой стране, не преследует узкокорыстных геополитических целей, не совместимых с задачей стабилизации ИРА".

* Террористическая организация, запрещенная в России