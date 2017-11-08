В США подсчитали жертв "тоталитарных коммунистических режимов" за 100 лет

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Администрация президента США сделала заявление, приуроченное к Национальному дню жертв коммунизма, который отмечается в годовщину "революции большевиков" в России.
В Белом доме полагают, что свыше ста миллионов человек стали жертвами "тоталитарных коммунистических режимов" за 100 лет, прошедших с момента Октябрьской революции в России.
"За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 миллионов человек и подвергли неисчислимо большее (количество людей. — Прим. ред.) эксплуатации, насилию и неописуемому разорению. Эти движения под ложным предлогом освобождения систематически отнимали у ни в чем не повинных людей дарованные им богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которыми мы обладаем", — говорится в сообщении администрации США.
В Белом доме также заявили, что "граждане, которые стремились к свободе, были подчинены государству с помощью принуждения, насилия и страха".
"Большевистская революция породила Советский Союз и его темные десятилетия угнетающего коммунизма — политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни", — заявляет Белый дом.
События столетней давности
7 ноября в России отмечают День Октябрьской революции 1917 года. Ровно 100 лет назад в Петрограде (с 1924 года — Ленинград, с 1991 года — Санкт-Петербург) произошло вооруженное восстание, которое привело к захвату Зимнего дворца, аресту членов Временного правительства и объявлением об установлении власти Советов, которая продолжалась более 70 лет.
Соединенные Штаты не стали признавать революцию в России. Вместо этого, Вашингтон осуществил военное вмешательство вместе с рядом других стран, и начал поддержку белогвардейского движения. Вплоть до 1933 года у СССР и США не было дипломатических отношений.
В Советском Союзе памятная дата 7 ноября была и государственным праздником – Днем Великой Октябрьской социалистической революции, который отметили уже через год после восстания, а в юбилейном 1927 году 7 ноября сделали выходным.
Государственные празднования проводились ежегодно на протяжении существования СССР. Кроме того, в 2004 году был издан федеральный закон, который отменил выходной 7 ноября и перенес его на 4 ноября в День народного единства. Теперь 7 ноября отмечается реконструкцией военного парада на Красной площади в Москве в честь парада 1941 года.
Отношение россиян к революции
Как показывают результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), последствия Октябрьской революции 1917 года разделяют россиян примерно в равной степени на ее сторонников и противников. Кроме того, большинство жителей России уверены, что Владимир Ленин сыграл исключительную роль в революционных событиях.
В целом, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, россияне оценивают последствия революции скорее положительно: По мнению 38% процентов опрошенных, это событие стало толчком к социальному и экономическому развитию страны, еще 23% респондентов выразили мнение, что Октябрьская революция открыла новую эру в истории России.
В октябре 1917 года Зимний дворец выполнял роль резиденции Временного правительства, заседания которого проходили в его Малахитовом зале. Кроме того, значительная часть помещений дворца была занята госпиталем, куда привозили солдат, получивших ранения на фронтах Первой мировой войны.
Накануне штурма Зимний дворец обороняли юнкера Петергофской и Ораниенбаумской школ, женский ударный батальон, отряд казаков с пулеметами, батарея Михайловского артиллерийского училища, а также воспитанники школы инженерных прапорщиков и некоторое количество добровольцев. Однако к вечеру 25 октября число его защитников сильно сократилось: кто-то замерз, кто-то проголодался, а артиллерийская часть ушла по приказу начальника Михайловского училища.
Во второй половине дня Зимний дворец окружили силы Павловского и Кексгольмского полков, а также отряды красногвардейцев из Петроградского района и с Выборгской стороны. Комиссар Петропавловской крепости Георгий Благонравов предлагал Временному правительству сдаться, но ультиматум был министрами отвергнут.
Штурм Зимнего начался лишь вечером, после того, как к дворцу прибыли матросы Балтийского флота из Гельсингфорса и Кронштадта.
Штурмом Зимнего 25 октября и арестом министров Временного правительства руководил Владимир Александрович Антонов-Овсеенко (1883-1939). Он был одним из создателей Красной Армии, с 1924 года состоял на дипломатической работе. В 1937 году Антонов-Овсеенко был арестован, а спустя год приговорен к расстрелу "за принадлежность к троцкистской террористической и шпионской организации". Реабилитирован в 1956 году.
Наступление большевиков на Зимний дворец началось в 21 час после холостого сигнального выстрела из Петропавловской крепости.
В 23 часа большевики начали обстреливать дворец из боевых орудий Петропавловской крепости. Во время восстания оказалось, что крейсер "Аврора" из-за своего расположения не может стрелять по дворцу, поэтому команда произвела лишь один выстрел холостым снарядом из орудия №1.
Юнкера, последние защитники Зимнего, пытались противодействовать толпе, осаждавшей дворец, однако к ночи они прекратили сопротивление. После этого начальник обороны дворца, руководитель школы инженерных прапорщиков подполковник Ананьин сообщил правительству о вынужденной сдаче Зимнего.
Первая атака продолжалась в течение часа, нападавшие вели ружейный и пулеметный обстрел дворца.
Руководивший штурмом дворца Антонов-Овсеенко появился в Малахитовом зале заседаний правительства в тот момент, когда министры обсуждали свою капитуляцию. Они были арестованы в 2 часа 10 минут 26 октября 1917 года.
После штурма Зимний дворец подвергся разграблению. По его комнатам мог ходить любой желающий, выносили все подряд, и столовое серебро, и фарфор, и часы, и даже постельные принадлежности. Портреты протыкали штыками, с кресел срезались кожаные сиденья. Через 5 дней после штурма специальная комиссия Городской думы произвела ревизию и оценила ущерб, нанесенный дворцу, в 50 тысяч рублей (бутылка молока в те годы стоила порядка 8 копеек).