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Дональд Трамп начинает первый визит в Китай в роли президента США

00:4108.11.2017
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

ВАШИНГТОН/ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибудет в среду в Пекин; это будет его первый визит в Китай в должности главы государства.

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в Сеуле. 7 ноября 2017
© REUTERS / Kim Hong-Ji
СМИ нашли политический подтекст в ужине, приготовленном для Трампа в Сеуле
Основная часть официальной программы намечена на четверг. Безусловно, главным ее пунктом станет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, запланирован еще ряд мероприятий, в ходе которых стороны обсудят самый широкий круг тем: от ядерной проблемы КНДР до двусторонней торговли.

Личные отношения

Между Трампом и Си Цзиньпином установились довольно крепкие личные отношения. Американский лидер не устает это повторять при каждом удобном случае, особенно когда ему нужно привлечь Китай в союзники. Нет сомнений в том, что "личный фактор" будет играть немаловажную роль и в ходе предстоящих переговоров.

"Я думаю, президент будет нацелен на развитие уже и без того очень крепких личных отношений, которые были созданы в Мар-а-Лаго (в поместье Трампа в штате Флорида, где два лидера встретились впервые)", — сказал на брифинге советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Он также отметил, что эти отношения развивались и в ходе последующих встреч, в частности, "в рамках саммита большой двадцатки и многочисленных телефонных бесед".

В объективе – КНДР

Безусловно, основной темой для обсуждения будет КНДР. Сам Трамп в интервью, показанном в воскресенье телеканалом АВС, выразил надежду, что Си Цзиньпин поможет США в разрешении кризиса вокруг КНДР.

Президент США Дональд Трамп выступает в Токио в ходе азиатского турне. 5 ноября 2017
© AP Photo / Eugene Hoshiko
В Китае рассказали, чего ждут от предстоящего визита Трампа
"Надеюсь, что что-то удастся выработать. Посмотрим, что получится. Думаю, что Китай, куда я скоро поеду, и председатель Си напряженно работают над тем, чтобы посмотреть, могут ли они что-то сделать. Я это чувствую. Посмотрим. Надеюсь, что вероятность этого очень высокая", — сказал Трамп.

"Я не могу сказать, что не будет чего-то плохого, что мы сделаем или они (КНДР), но мы очень сильная страна, становимся сильнее с каждым днем", — добавил он.

Макмастер в свою очередь на уже упомянутом брифинге обратил внимание на важную роль Китая в решении проблемы КНДР с экономической точки зрения. "По меньшей мере 90% торговли КНДР идет через Китай", — сказал он. В данной связи советник Трампа отметил важность реализации резолюций Совета Безопасности ООН.

Со своей стороны официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Си Цзиньпин и Трамп проведут обстоятельный обмен мнениями по ядерной проблеме Корейского полуострова.

"В ходе предстоящей встречи лидеры Китая и США проведут стратегический диалог по наиболее важным вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по ядерной проблеме Корейского полуострова", — сказала на брифинге Хуа Чуньин.

Пентагон. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / La Citta Vita / Pentagon, aerial
В Пентагоне сочли вторжение единственным способом разоружить КНДР
Она также выразила готовность китайской стороны на основе взаимоуважения поддерживать с американской стороной тесный контакт и взаимодействие и принимать постоянные усилия для урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова.

Замглавы МИД КНР Чжэн Цзэгуан отметил, что Пекин всегда выступал и продолжает выступать за денуклеаризацию Корейского полуострова, за поддержание мира и стабильности и за решение проблемы посредством консультаций и переговоров.

"В нынешней ситуации сторонам необходимо избегать заявлений и действий, которые могут привести к углублению противоречий и дальнейшей эскалации напряженности. Необходимо делать больше усилий, для того чтобы вернуть решение проблемы на путь переговоров", — сказал Чжэн Цзэгуан.

Он также подчеркнул, что китайская сторона выступает решительно против размещения американской системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи, выступает против введения США односторонних санкций в отношении китайских компаний и частных лиц.

"У Китая и США есть общие интересы в денуклеаризации, а также в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове. Стороны должны уважать интересы друг друга, поддерживать тесный контакт и взаимодействие, и делать постоянные усилия для конструктивного урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова", — добавил Чжэн Цзэгуан.

Экономика

Второй по важности темой предстоящих встреч, вероятнее всего, станет экономика. В этой связи специалисты в Вашингтоне обратили внимание на то, что Трамп везет с собой внушительную делегацию американских бизнесменов.

Акция протеста в Южной Корее в преддверии визита президента США Дональда Трампа. 5 ноября 2017
© AFP 2017 / ED JONES
Тысячи южнокорейцев вышли на акцию протеста накануне визита Трампа
Сам президент США тоже обмолвился парой слов по этому поводу. Уже во время нынешнего турне по Азии он заявил сопровождающим его журналистам, что хотел бы обсудить с Си Цзиньпином вопросы торговли.

"Я полагаю, что у нас с Китаем очень сильные и очень дружеские отношения. Но мы должны выглядеть лучше с Пекином в плане торговли", — сказал Трамп.

Нынешнее положение в американо-китайских торговых отношениях глава Белого дома назвал "улицей с односторонним движением", имея в виду то, что Китай от этого получает гораздо больше преимуществ, чем США. И он пообещал, что в данном смысле Соединенные Штаты будут "выглядеть лучше".

Озвучивая китайскую точку зрения, Чжэн Цзэгуан отметил, что двусторонние торгово-экономические отношения по природе своей взаимовыгодны.

Он подчеркнул, что на проблему дисбаланса в двусторонних отношениях необходимо смотреть шире.

"Для того чтобы решить эту проблему, необходимо увеличить объем американского экспорта в Китай, а также объем двусторонних инвестиций, а не ограничивать импорт из Китая", — считает Чжэн Цзэгуан.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Рогозин посмеялся над словами Трампа о "величайшей военной технике"
Он отметил, что торговые войны приведут лишь к ущербу для обеих сторон. "Экономики Китая и США обладают высокой комплементарностью, есть огромный потенциал для двустороннего сотрудничества", — добавил китайский дипломат.

В преддверии предстоящего визита обе стороны старательно обходили тему юаня. Во времена предшественника Трампа – Барака Обамы — американская администрация не упускала случая, чтобы напомнить о недооценке китайской валюты и о том, в какие неравные условия из-за этого попадают американские компании. Теперь все иначе. Возможно, Белый дом в нынешней ситуации решил не досаждать Пекину второстепенными проблемами на фоне желания решить главную – проблему КНДР.

В то же время нет никаких сомнений, что в ходе переговоров американцы так или иначе напомнят китайской стороне и о юане, и о проблеме авторских прав, и о многих других актуальных темах в двусторонних отношениях.

Согласно плану, Трамп покинет Китай 10 ноября. Он продолжит свое азиатское турне.

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