Дональд Трамп начинает первый визит в Китай в роли президента США

ВАШИНГТОН/ПЕКИН, 8 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибудет в среду в Пекин; это будет его первый визит в Китай в должности главы государства.
Личные отношения
Между Трампом и Си Цзиньпином установились довольно крепкие личные отношения. Американский лидер не устает это повторять при каждом удобном случае, особенно когда ему нужно привлечь Китай в союзники. Нет сомнений в том, что "личный фактор" будет играть немаловажную роль и в ходе предстоящих переговоров.
"Я думаю, президент будет нацелен на развитие уже и без того очень крепких личных отношений, которые были созданы в Мар-а-Лаго (в поместье Трампа в штате Флорида, где два лидера встретились впервые)", — сказал на брифинге советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.
Он также отметил, что эти отношения развивались и в ходе последующих встреч, в частности, "в рамках саммита большой двадцатки и многочисленных телефонных бесед".
В объективе – КНДР
Безусловно, основной темой для обсуждения будет КНДР. Сам Трамп в интервью, показанном в воскресенье телеканалом АВС, выразил надежду, что Си Цзиньпин поможет США в разрешении кризиса вокруг КНДР.
"Я не могу сказать, что не будет чего-то плохого, что мы сделаем или они (КНДР), но мы очень сильная страна, становимся сильнее с каждым днем", — добавил он.
Макмастер в свою очередь на уже упомянутом брифинге обратил внимание на важную роль Китая в решении проблемы КНДР с экономической точки зрения. "По меньшей мере 90% торговли КНДР идет через Китай", — сказал он. В данной связи советник Трампа отметил важность реализации резолюций Совета Безопасности ООН.
Со своей стороны официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Си Цзиньпин и Трамп проведут обстоятельный обмен мнениями по ядерной проблеме Корейского полуострова.
"В ходе предстоящей встречи лидеры Китая и США проведут стратегический диалог по наиболее важным вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе по ядерной проблеме Корейского полуострова", — сказала на брифинге Хуа Чуньин.
Замглавы МИД КНР Чжэн Цзэгуан отметил, что Пекин всегда выступал и продолжает выступать за денуклеаризацию Корейского полуострова, за поддержание мира и стабильности и за решение проблемы посредством консультаций и переговоров.
"В нынешней ситуации сторонам необходимо избегать заявлений и действий, которые могут привести к углублению противоречий и дальнейшей эскалации напряженности. Необходимо делать больше усилий, для того чтобы вернуть решение проблемы на путь переговоров", — сказал Чжэн Цзэгуан.
Он также подчеркнул, что китайская сторона выступает решительно против размещения американской системы ПРО THAAD на территории Южной Кореи, выступает против введения США односторонних санкций в отношении китайских компаний и частных лиц.
"У Китая и США есть общие интересы в денуклеаризации, а также в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове. Стороны должны уважать интересы друг друга, поддерживать тесный контакт и взаимодействие, и делать постоянные усилия для конструктивного урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова", — добавил Чжэн Цзэгуан.
Экономика
Второй по важности темой предстоящих встреч, вероятнее всего, станет экономика. В этой связи специалисты в Вашингтоне обратили внимание на то, что Трамп везет с собой внушительную делегацию американских бизнесменов.
"Я полагаю, что у нас с Китаем очень сильные и очень дружеские отношения. Но мы должны выглядеть лучше с Пекином в плане торговли", — сказал Трамп.
Нынешнее положение в американо-китайских торговых отношениях глава Белого дома назвал "улицей с односторонним движением", имея в виду то, что Китай от этого получает гораздо больше преимуществ, чем США. И он пообещал, что в данном смысле Соединенные Штаты будут "выглядеть лучше".
Озвучивая китайскую точку зрения, Чжэн Цзэгуан отметил, что двусторонние торгово-экономические отношения по природе своей взаимовыгодны.
Он подчеркнул, что на проблему дисбаланса в двусторонних отношениях необходимо смотреть шире.
"Для того чтобы решить эту проблему, необходимо увеличить объем американского экспорта в Китай, а также объем двусторонних инвестиций, а не ограничивать импорт из Китая", — считает Чжэн Цзэгуан.
В преддверии предстоящего визита обе стороны старательно обходили тему юаня. Во времена предшественника Трампа – Барака Обамы — американская администрация не упускала случая, чтобы напомнить о недооценке китайской валюты и о том, в какие неравные условия из-за этого попадают американские компании. Теперь все иначе. Возможно, Белый дом в нынешней ситуации решил не досаждать Пекину второстепенными проблемами на фоне желания решить главную – проблему КНДР.
В то же время нет никаких сомнений, что в ходе переговоров американцы так или иначе напомнят китайской стороне и о юане, и о проблеме авторских прав, и о многих других актуальных темах в двусторонних отношениях.
Согласно плану, Трамп покинет Китай 10 ноября. Он продолжит свое азиатское турне.