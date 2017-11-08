СМИ: техасский стрелок был пациентом психиатрической клиники

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мужчина, расстрелявший прихожан церкви в Техасе, был пациентом психиатрической клиники, сообщает телеканал Local 10 со ссылкой на полицейский отчет.
Согласно отчету, в 2012 году Келли попал в клинику. Он находился на базе ВВС США "Холломан" и был пойман при попытке пронести на базу огнестрельное оружие. Келли, которому на тот момент был 21 год, также угрожал расправиться с вышестоящими должностными лицами на базе. Его направили в психиатрическую клинику в штате Нью-Мексико, но он сбежал. Позднее полицейские нашли его на автобусной остановке в техасском городе Эль-Пасо.