В Госдепе оценили ситуацию в лагерях беженцев для рохинджа

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Помощник госсекретаря США по миграции и беженцам Саймон Хенша назвал ситуацию в лагерях беженцев в Бангладеш для рохинджа, которые прибыли туда из Мьянмы, шокирующей.

На прошлой неделе Хенш посетил Мьянму и Бангладеш и провел ряд встреч с представителями властей, правозащитных групп и местными жителями.

"Мы призываем правительство Мьянмы предпринять действия для восстановления верховенства права и защиты местного населения, расследовать нарушения прав человека и привлечь к ответственности нарушителей. Мы приветствуем план правительства по репатриации и призываем их реализовать его как можно скорее, подчеркивая при этом важность создания безопасных условий, которые позволят беженцам добровольно вернуться домой", — сказал он журналистам.

Хенш рассказал, что также посетил лагери для беженцев, размещенные для народности рохинджа в Бангладеше.

"То, что мы увидели в лагерях — шокирует. Масштаб кризиса беженцев огромный. Условия жесткие. Люди страдают", — отметил он.

В результате нападения исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья) или этническим бенгальцам, как их называют в Мьянме, на пограничные и полицейские посты в северной части штата Ракхайн 25 августа 2017 года и ответных действий вооруженных сил Мьянмы, за период с конца августа до начала ноября были убиты несколько сотен человек. Более 600 тысяч рохинджа покинули свои дома и перешли на территорию соседней Бангладеш в качестве беженцев. Некоторые правозащитники назвали действия правительства Мьянмы "геноцидом рохинджа".