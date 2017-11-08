США закончили размещение 44 ракет системы ПРО на Аляске

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Агентство противоракетной обороны (MDA) США закончило размещение ракет наземного базирования на Аляске, предназначенных для борьбы с ракетными угрозами.

"MDA и Boeing установили 44-й перехватчик в (пусковую) шахту в противоракетном комплексе в Форте Грили", — привели в пресс-службе MDA слова директора ведомства генерал-лейтенанта Сэма Гривза.

В пресс-службе уточнили, что перехватчик был установлен в четверг, 2 ноября.

Ранее сообщалось, что к концу 2017 года на Аляске должны быть размещены 44 перехватчика, которые, по официальным данным, предназначены для перехвата ракет со стороны КНДР и Ирана. На днях Белый дом направил дополнительный запрос в конгресс на перераспределение средств, чтобы установить дополнительно 20 перехватчиков на Аляске.