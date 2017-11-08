"Точка разлома" США и Европы: почему Ирану не страшны американские санкции

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Владимир Ардаев, Игорь Гашков. Недовольство нынешней администрации США ядерной сделкой с Ираном может привести к тому, что Вашингтон в одностороннем порядке выйдет из нее. Вне зависимости от этого Соединенные Штаты ввели новые секторальные санкции против Ирана и внесли Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Однако результатом ядерной сделки, заключенной в 2015 году, уже стало то, что многие крупные европейские компании взяли курс на иранский рынок и вряд ли поспешат отказываться от него. Готов к новому демаршу Белого дома и сам Тегеран.

Прорыв на Восток

В очередном санкционном списке США оказались три иранские компании, способствовавшие получению технологий и разработке баллистических ракет, а также семь организаций и восемь частных лиц, участвовавших в закупках для КСИР. Но введение новых ограничений не остановило приток западных инвестиций в иранский рынок. Renault, Total, Siemens, Volkswagen Airbus — все эти европейские гиганты уже устремились вкладываться в Иран. Не отстают и крупные российский компании — ОАО "РЖД", "Зарубежнефть", "Газпром", "Лукойл", "Синара — транспортные машины" и другие.

© AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с генеральным директором французской компании Total Патриком Пуянне в Тегеране. Июль 2017 © AP Photo / Iranian Presidency Office Президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с генеральным директором французской компании Total Патриком Пуянне в Тегеране. Июль 2017

"За прошедшие несколько месяцев мы подписали как минимум четыре мегаконтракта. Два договора с французской стороной — нефтяным гигантом Total и автомобильной компанией Renault. Крупный контракт — с российскими железнодорожниками, а именно с компанией "Трансмашхолдинг" по производству вагонов. Начали совместный проект с Китаем по постройке и ремонту железнодорожного пути Тегеран — Мешхед. Приток инвестиций продолжается, ожидаются новые контракты с разными странами", — рассказал Sputnik советник главы промышленной группы IDRO при Министерстве промышленности, торговли и рудников ИРИ, шеф-редактор ведущей иранской экономической газеты Eghtesad-е Bartar Ахмад Хадем аль-Мелле.

По словам эксперта, наиболее решительно настроены французы — автоконцерн Renault и нефтегазовая компания Total, не говоря уже о российских энергетических и промышленных предприятиях. Экономический климат Ирана сегодня просто благоволит инвесторам, особенно в нефтегазовом секторе и транспортной сфере.

Западные компании устремились на иранский рынок после того, как с 16 января 2016 года началась практическая реализация СВПД, принятого ИРИ и "шестеркой" международных посредников в Вене в июле 2015-го. В обмен на отказ Ирана от планов разработки своего ядерного оружия с него были сняты международные санкции, наложенные Советом безопасности ООН. Однако Дональд Трамп, который еще в ходе предвыборной кампании нападал на своего предшественника Барака Обаму за участие в этом соглашении, вступив в должность президента, усилил критику ядерной сделки, требуя пересмотра ее условий. Одновременно Соединенные Штаты ввели новые санкции против Ирана.

© AP Photo / Vahid Salemi Протест против политики президента США Дональда Трампа в Тегеране, Иран. Ноябрь 2017 © AP Photo / Vahid Salemi Протест против политики президента США Дональда Трампа в Тегеране, Иран. Ноябрь 2017

Кто окажется в изоляции?

Сегодня Россия, Китай и Евросоюз заявляют, что СВПД не нуждается в дополнениях и усовершенствованиях. Той же точки зрения придерживается и Тегеран. МАГАТЭ неоднократно подтверждало, что Иран выполняет все требования соглашения. Европейские лидеры — французский президент Эммануэль Макрон, британский премьер Тереза Мэй и германский канцлер Ангела Меркель — призвали американскую администрацию задуматься над возможными последствиями разрушения ядерной сделки для всей глобальной безопасности. Однако Белый дом продолжает упорствовать.

"Действия Трампа были приняты в штыки почти всем миром, кроме Израиля и Саудовской Аравии. Практически все остальные, включая ближайших соратников США, — против. Проходивший в середине октября саммит ЕС единодушно подтвердил свою поддержку сделки. В случае выхода из соглашения Америка фактически окажется в изоляции", — утверждает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

В США это прекрасно понимают и рассчитывают на то, что их союзники включатся в санкционный процесс. Но "сегодня европейцы не готовы и не хотят нести убытки, поддерживая односторонние политические интересы США. И крупные контракты, заключенные с Ираном западными компаниями в последнее время, — убедительное тому подтверждение. Принудить Европу поддержать Вашингтон сейчас так же трудно, как заставить сделать это Россию", считает Ахмад Хадем аль-Мелле.

© AFP 2017 / Andrew Caballero-Reynolds Акция за продление дипломатических отношений США и Ирана в Вашингтоне © AFP 2017 / Andrew Caballero-Reynolds Акция за продление дипломатических отношений США и Ирана в Вашингтоне

Тем временем сам Иран бойкотирует американские товары. В нынешнем году импорт продукции из США в ИРИ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года упал почти наполовину.

"Вряд ли отсутствие каких-то американских товаров негативно скажется на Иране. Многие европейские страны готовы заполнить образовавшийся вакуум. Такие страны, как Россия и Китай, у которых всегда были хорошие отношения с Ираном, покрывают эту нехватку товаров. Возможно, Южная Корея увеличит свои поставки в страну, а также Индия, у которой близкие отношения с Израилем — врагом Ирана. Многие автомобильные компании, можно сказать, стоят в очереди, чтобы попасть на иранский рынок", — говорит профессор Калифорнийского университета Александр Азадган.

Провокационный расчет

По словам советника министра иностранных дел Ирана Хоссейна Шейхольэслама, на случай выхода США из ядерной сделки его страна "имеет точно рассчитанный план действий". Многие аналитики указывают: Вашингтон уповает на то, чтобы своими шагами спровоцировать сам Тегеран разорвать многостороннее соглашение. Об этом заявил и замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, по словам которого, Иран покинет СВПД, если издержки будут преобладать над выгодой.

"Исламская республика Иран будет соблюдать СВПД до тех пор, пока это будет отвечать интересам страны", — сказал Аракчи.

© AP Photo / Vahid Salemi Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи © AP Photo / Vahid Salemi Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

По словам иранского обозревателя по вопросам международной политики Хасана Бехештипура, "красная черта" для выхода Ирана из ядерной сделки — это потеря сотрудничества с остальными странами "шестерки": Россией, Китаем, Францией, Германией и Великобританией. Если они поддадутся натиску Вашингтона и пойдут на возвращение международных санкций, то это сделает СВПД неэффективным, и участие в нем просто утратит для Тегерана всякий смысл.

"Пока Германия, Франция, Англия, Россия, Китай и торговые партнеры (Индия, Австралия и частично Япония) поддерживают Иран, то Исламская республика будет придерживаться обязательств и не выйдет из сделки", — говорит Хасан Бехештипур.

Сохранение ядерной сделки — критически важный вопрос для безопасности всего мира, но для России он имеет особое значение, утверждает старший научный сотрудник Центра исследований общих проблем современного Востока Института востоковедения РАН Владимир Ахмедов. По его словам, недопустим как односторонний выход США из соглашения, так и выдавливание из него Ирана. Соединенные Штаты действуют, исходя из интересов своих ключевых союзников на Ближнем Востоке — Израиля и Саудовской Аравии. Но в результате может взорваться весь регион.

"Из всех участников СВПД Россия — ближайший сосед Ирана, и для нее это реальный вопрос собственной национальной безопасности. Москве необходимо внимательно следить за развитием ситуации и искать пути воздействия на европейских партнеров, чтобы ни в коем случае не допустить срыва ядерной сделки", — говорит Владимир Ахмедов.

"Санкции помогли Ирану слезть с нефтяной иглы"

Одной из самых продолжительных экономических войн в истории — противостоянию Ирана и США — 4 ноября исполнилось 38 лет. В течение этого времени ближневосточная держава была вынуждена приспосабливаться к трудным экономическим условиям, вызванным санкционным режимом. Результатами "полублокады", введенной странами Запада, стали усиление экономических контактов с Китаем и ставка на местное производство.

© AP Photo / Vahid Salemi Акции против США в день 38-летия со дня начала экономического противостояния США и Ирана. Тегеран, 4 ноября 2017 © AP Photo / Vahid Salemi Акции против США в день 38-летия со дня начала экономического противостояния США и Ирана. Тегеран, 4 ноября 2017

"Внешние ограничения помогли Ирану слезть с нефтяной иглы, развить свою промышленность и аграрный сектор, но в то же время обрушили местную валюту, вызвали всплеск безработицы и инфляции. Иран привык к санкциям, однако меры, введенные США и ЕС в 2011-2012 годах в связи с ядерной программой, которые предусматривали запрет на покупку иранской нефти, на страхование нефтеналивных танкеров и отключение исламской республики от международной платежной системы SWIFT, серьезно ударили по ее экономике. ВВП Ирана резко упал, риал обрушился в 2,5 раза, возник новый виток безработицы", — рассказывает Владимир Сажин.

По словам востоковеда, за сто лет практики введения международных экономических санкций лишь в трети случаев они оказывались эффективными. Иран как раз попал в эти 30%. Нынешний президент Хассан Рухани пришел к власти благодаря обещаниям договориться с Западом об отмене санкций, и это ему удалось. Экономика страны стала развиваться гораздо активнее — сейчас темпы ее роста составляют 4-5%, ожидается рост до 8-9%. Разрушение Соединенными Штатами ядерной сделки может привести к остановке этого развития и, как следствие, — к политическим катаклизмам внутри страны, реваншу реакционных консервативных сил.

В то же время результатом возникновения новых барьеров с Западом может стать усиление роли Китая, который, наряду с Южной Кореей, принимает все более активное участие в развитии иранской экономики. Для сравнения: товарооборот России с Ираном составляет сегодня два миллиарда долларов, тогда как иранско-китайский товарооборот — порядка 40-60 миллиардов.