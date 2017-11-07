США призвали стороны конфликта на Украине соблюдать минские соглашения

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. США призывают ополченцев и украинских силовиков сделать все возможное для соблюдения минских соглашений, особенно прекратить огонь в районе, где находятся фильтровальные станции, чтобы не ставить под угрозу поставки питьевой воды в районы, затронутые конфликтом, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель ведомства Хизер Науэрт.

"Две фильтровальные станции подверглись обстрелу в последние дни… Это может привести к остановке поставок питьевой воды в данные районы. Минское соглашение призывает к полнейшему прекращению огня по всей линии соприкосновения. Соглашение, которое пророссийские силы никогда полностью не соблюдали. Мы призываем их полностью соблюдать договоренности о прекращении огня. Особенно в районе фильтровальных станций, и вывести тяжелое вооружение согласно соглашению. Мы также призываем украинские силы сделать все возможное и полностью имплементировать минские соглашения", — сказала она.

Донецкая фильтровальная станция более 70 раз подвергалась обстрелам с начала года, сообщил РИА Новости во вторник руководитель компании "Вода Донбасса" Олег Мокрый.

В воскресенье представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявил, что украинские силовики три ночи подряд вели целенаправленные обстрелы Донецкой фильтровальной станции. Был поврежден резервный хлоропровод. При этом киевская сторона в СЦКК обвинила в обстрелах фильтровальной станции ополченцев.

Киев и Запад ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.