СМИ сообщили, когда состоится рассмотрение дела Вайнштейна

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Окружной прокурор Манхэттена уже на следующей неделе представит большому жюри дело голливудского продюсера Харви Вайнштейна, передает телеканал NBC со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.

Большое жюри – так в США называется расширенная коллегия присяжных заседателей — рассмотрит дело и примет решение о предъявлении обвинения.

Прокурор Сайрус Вэнс сообщил, что не может комментировать расследование. "Я действительно не могу дать комментарий, но мы будем двигаться как можно быстрее, чтобы решить спорные вопросы", — передает телеканал слова прокурора.

Вайнштейна уже исключили из американской и британской киноакадемий, а также из гильдии продюсеров. Вайнштейна также уволили из основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о своей продаже частному инвестору.

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, которые указали на множество случаев домогательств со стороны знаменитого продюсера Харви Вайнштейна, о которых ранее не было известно. По данным издания, Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. О домогательствах со стороны Вайнштейна заявили такие известные актрисы, как Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Кейт Бекинсейл и многие другие.