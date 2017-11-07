Коломойский подал иск против Нацбанка Украины

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Украинский олигарх, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Национального банка Украины, а также ряда СМИ и компаний, передает агентство "Укринформ" со ссылкой на канцелярию Печерского районного суда Киева.

"Истцом является Игорь Коломойский, а ответчиками по делу выступают Национальный банк, ООО "Риботто ", ООО "Редакция газеты Закон и Бизнес", ООО "Информационное агентство Интерфакс-Украина", ООО "Киевский институт проблем управления имени Горшенина" и физическое лицо Тарас Мельник", — сообщили агентству в канцелярии суда.

В суде не уточнили, что именно Коломойский посчитал оскорблением чести и достоинства.

Третьими лицами по делу выступают подавшая в отставку глава Нацбанка Валерия Гонтарева, постоянный бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, а также компании "Инкерия" и "Инком 2001", отмечается в сообщении.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка. В рамках национализации временная администрация применила к еврооблигациям банка, держатели которых были признаны связанными лицами с бывшими акционерами финучреждения, механизм bail-in, предусматривающий принудительную конвертацию вкладов в капитал банка с целью его финансового оздоровления.

Как сообщала Гонтарева, государству придется увеличить сумму докапитализации Приватбанка, поскольку проведенный по инициативе Нацбанка Украины аудит показал, что при бывшем руководстве финучреждения связанным лицам было выдано 100% корпоративного портфеля, а не 97%, как считалось ранее. По ее словам, "в последнюю ночь перед приватизацией бывшее руководство банка провело мошеннические операции на более чем 16 миллиардов гривен (около 600 миллионов долларов)".

Ранее Коломойский и другие лица и компании, предположительно с ним связанные, подали в суд 90 исков в связи с национализацией банка.