ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Населенный пункт Опытное в Донбассе, в котором, по заявлению украинских силовиков, произошел подрыв склада боеприпасов, полностью контролируется Киевом, завили в оперативном командовании ДНР.

Ранее в Киеве заявили о взрыве принадлежащего ополченцам склада боеприпасов в районе подконтрольного ДНР поселка Опытное, при этом отметив, что именно разлет осколков при детонации привел к повреждениям жилых домов и инфраструктуры в Донецке.

"Судя по заявлению, командование ВСУ абсолютно не владеет обстановкой и в своем сообщении указало, что Опытное находится на территории, подконтрольной ДНР. Это, конечно, льстит нам. Но требуется уточнение: трагедия произошла на временно оккупированной территории ВСУ, и вся ответственность за происшествие лежит исключительно на личном составе ВСУ", — сказали журналистам в оперативном командовании ДНР.

В ведомстве добавили, что таким образом Киев "признал факт возгорания боеприпасов на своих складах в районе Опытного, которое произошло 5 ноября".

В оперативном командовании ДНР ранее заявили о подрыве склада боеприпасов украинских силовиков в поселке Опытное в воскресенье. В этот же день под обстрел со стороны украинских силовиков попал Киевский район Донецка. По информации командования республики огонь велся из артиллерии и минометов, два человека пострадали, повреждено около 10 домов.