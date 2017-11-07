Закрытие портов в Йемене может привести к голоду в стране, заявили ООН

ООН, 7 ноя — РИА Новости. Закрытие саудовской коалицией портов в Йемене может вновь привести к голоду в стране, в ООН призывают не усугублять ситуацию, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он сообщил на брифинге во вторник, что закрытие Саудовской Аравией портов в Йемене привело к тому, что "гуманитарный доступ в страну приостановлен". В ООН призвали все стороны конфликта предоставить доступ гуманитарной помощи в страну.

"Любой дальнейший сбой в поставках продовольствия и топлива может перечеркнуть успешные усилия по предотвращению угрозы голода в Йемене", — заявил Дюжаррик.

"Мы призываем стороны не усугублять ситуацию", — добавил он.

Командование арабской коалиции объявило в понедельник, что закрывает все наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду. Коалиция объяснила, что считает действующий порядок пограничного контроля неспособным остановить поставку баллистических ракет хуситам.

Ранее сообщалось, что йеменские повстанцы-хуситы запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта. Жертв и разрушений нет. Перебоев в работе аэропорта не было.

Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.