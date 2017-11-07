В Берлине неизвестные похитили 12 мини-памятников жертвам нацизма

БЕРЛИН, 7 ноя — РИА Новости. Неизвестные вандалы похитили в Берлине по меньшей мере 12 "камней преткновения" (Stolpersteine) — вмонтированных в брусчатку бетонных кубиков с латунным покрытием, установленных в память жертв национал-социализма, сообщила во вторник газета Tagesspiegel.
Полиция Берлина установила, что еще четыре камня преткновения были расшатаны, возможно, похитители собирались забрать их позже. В настоящее время по факту похищения ведется расследование. Мини-памятники будут в ближайшее время восстановлены, согласие скульптора Демнига получено, пишет издание. Средства на это будут собраны с помощью пожертвований, остаток суммы внесут городские власти.
С 2015 года в Берлине дважды фиксировались похищения "камней преткновения", однако в таком большом количестве они еще не пропадали, пишет газета.