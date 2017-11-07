В Берлине неизвестные похитили 12 мини-памятников жертвам нацизма

БЕРЛИН, 7 ноя — РИА Новости. Неизвестные вандалы похитили в Берлине по меньшей мере 12 "камней преткновения" (Stolpersteine) — вмонтированных в брусчатку бетонных кубиков с латунным покрытием, установленных в память жертв национал-социализма, сообщила во вторник газета Tagesspiegel.

В 1996 году кельнский скульптор Гюнтер Демниг установил первые 55 "камней преткновения" в немецкой столице — они появились перед домами людей, уничтоженных в 1933-1945 годах. На латунной пластинке указаны имена, год депортации, дата и место гибели. Речь идет о евреях, погибших во время Холокоста, а также цыганах, гомосексуалистах, политических оппозиционерах и хронических больных, которых нацисты убивали как "расово неполноценных". С 2004 года "камни" стали устанавливать массово, и сегодня их сотни тысяч по всей Европе.

Полиция Берлина установила, что еще четыре камня преткновения были расшатаны, возможно, похитители собирались забрать их позже. В настоящее время по факту похищения ведется расследование. Мини-памятники будут в ближайшее время восстановлены, согласие скульптора Демнига получено, пишет издание. Средства на это будут собраны с помощью пожертвований, остаток суммы внесут городские власти.

С 2015 года в Берлине дважды фиксировались похищения "камней преткновения", однако в таком большом количестве они еще не пропадали, пишет газета.