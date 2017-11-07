СМИ сообщили новые подробности о контактах Весельницкой в США

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Сооснователь фирмы Fusion GPS, подготовившей скандальное досье на президента США Дональда Трампа, встречался с российским юристом Натальей Весельницкой, которая стала известна в США после встречи с представителями предвыборного штаба Трампа, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на конфиденциальные источники.

По его данным, 9 июня 2016 года основатель фирмы Гленн Симпсон встречался с Весельницкой в суде на Манхэттене. Также, как заявляет телеканал, Симпсон и Весельницкая встречались после наделавшей шума встречи российского юриста с высокопоставленными представителями штаба Трампа.

О чем шла речь на встрече Симпсона и Весельницкой, неизвестно, однако телеканал утверждает, что Fusion GPS выполняла заказы фирмы BakerHostetler, которая через Весельницкую представляла фирму Prevezon российского гражданина Дениса Кацыва. Власти США обвиняли Prevezon в легализации средств, которые, по их утверждению, были украдены из российской казны. По делу было заключено мировое соглашение на 5,9 миллиона долларов, оно пока не выполнено.

Ранее газета New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.

В июне 2016 года в Нью-Йорке состоялась резонансная встреча Весельницкой с участием Дональда Трампа-младшего, бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и зятя президента Джареда Кушнера. Детали этой встречи широко обсуждались в СМИ.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".