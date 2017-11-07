СМИ сообщили новые подробности о контактах Весельницкой в США

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. Сооснователь фирмы Fusion GPS, подготовившей скандальное досье на президента США Дональда Трампа, встречался с российским юристом Натальей Весельницкой, которая стала известна в США после встречи с представителями предвыборного штаба Трампа, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на конфиденциальные источники.
О чем шла речь на встрече Симпсона и Весельницкой, неизвестно, однако телеканал утверждает, что Fusion GPS выполняла заказы фирмы BakerHostetler, которая через Весельницкую представляла фирму Prevezon российского гражданина Дениса Кацыва. Власти США обвиняли Prevezon в легализации средств, которые, по их утверждению, были украдены из российской казны. По делу было заключено мировое соглашение на 5,9 миллиона долларов, оно пока не выполнено.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".