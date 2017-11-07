Белый дом сделал заявление по случаю 100-летия Октябрьской революции

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. В администрации США полагают, что за 100 лет, прошедших с момента Октябрьской революции в России, жертвами "тоталитарных коммунистических режимов" в мире стали более 100 миллионов человек.

"За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 миллионов человек и подвергли неисчислимо большее (количество людей) эксплуатации, насилию и неописуемому разорению. Эти движения под ложным предлогом освобождения систематически отнимали у ни в чем не повинных людей дарованные им богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которыми мы обладаем. Граждане, стремящиеся к свободе, были подчинены государству с помощью принуждения, насилия и страха", — говорится в заявлении Белого дома.

Заявление приурочено к Национальному дню жертв коммунизма, который отмечается в годовщину "революции большевиков" в России.

"Большевистская революция породила Советский Союз и его темные десятилетия угнетающего коммунизма — политической философии, несовместимой со свободой, процветанием и достоинством человеческой жизни", — говорится в сообщении Белого дома.

В заключение в администрации подчеркивают, что "наш народ подтверждает свою твердую решимость сиять светом свободы для всех, кто жаждет светлого, свободного будущего".

США в 1917 году не признали революцию в России и выступили на стороне белогвардейского движения, приняв участие в интервенции западных стран. Дипломатические отношения между США и СССР были установлены только в 1933 году.