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Порошенко подписал закон об ограничениях для российских артистов

22:0707.11.2017
(обновлено: 22:25 07.11.2017)
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© Фото : пресс-службы президента УкраиныПетр Порошенко. Архивное фотоПетр Порошенко. Архивное фото
© Фото : пресс-службы президента Украины

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной радой закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают "угрозу национальной безопасности". Теперь выступления россиян будут согласовываться с СБУ.

Сергей Бабкин во время выступления. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Новый регламент

Закон, принятый Радой 5 октября, запрещает проведение гастролей артистов, попавших в "черный список" Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастролей Граждан россии.

Организаторы не позднее чем за 30 дней до проведения концерта обязаны направить в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос о том, есть ли "законные основания" для недопуска артистов в страну. Только после ответа ведомства, на который отводится десять дней, организаторы может быть заключен договор с артистом.

За нарушения грозит штраф в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен или более 6 тысяч долларов до 320 тысяч гривен или более 12 тысяч долларов).

Поп-перемога
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Поп-перемога

Реакция российского МИД

Закон уже прокомментировали в российском МИД, отметив, что Украина превращается в полицейское государство. 

Занавес. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Печально, что страна, которая не так давно с помпой приняла закон об осуждении тоталитарных режимов, сама постепенно превращается в полицейское государство. СБУ, инициируя все эти запреты и ограничения, фактически способствует введению в стране "железного занавеса", — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве также заявили, что некогда дружественная страна ведет "оголтелую" борьбу со всем русским: языком, печатной продукцией, телевидением, радио, прессой, интернет-сайтом".

"Теперь в этом ряду — артисты. Что дальше? Дойдет ли до того, что само слово "Россия" окажется под запретом?" — говорится в заявлении.

"Черный список"

Ограничения для выступлений российских артистов на Украине существовали и раньше. Многим из них закрыт въезд в страну из-за посещения Крыма.

Эмир Кустурица в Симферополе. 23 июля 2017
© Фото : пердоставлено концертным агентством Inconcert
Кустурицу, Сигала и Бабкину внесли в список угроз безопасности для Украины

Министерство культуры страны в августе 2015 года издало "черный список" деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности" страны. Позже ведомство расширило этот перечень.

Скандал вокруг Евровидения

В 2017 году по решению украинских спецслужб на Евровидение не попала представительница России Юлия Самойлова. СБУ запретила въезд певицы в страну из-за выступления в Крыму.

Специальный корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян
© Вести.Ru
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Европейский вещательный союз попытался найти компромисс в сложившейся ситуации, предложив Москве два варианта: первый предполагал замену Самойловой на другого артиста, второй — дистанционное выступление российской певицы на конкурсе. Однако Первый канал отверг эти предложения, назвав их неприемлемыми, и отказался от трансляции конкурса в 2017 году.

В конце июня представитель Европейского вещательного союза сообщил Франс Пресс, что EBU наложил штраф на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) за запрет участия Самойловой в Евровидении-2017. Однако размер штрафа неизвестен.

 

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