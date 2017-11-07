МИД выразил обеспокоенность ситуацией в Йемене и Саудовской Аравии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Москва глубоко обеспокоена развитием ситуации после пуска баллистической ракеты в сторону Саудовской Аравии с территории Йемена, подконтрольной хуситам, заявили во вторник в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что 4 ноября йеменские повстанцы-хуситы запустили ракету дальностью полета 750 километров по цели в Саудовской Аравии. Силы саудовской ПВО сбили ракету, ее обломки упали в районе столичного аэропорта. Жертв и разрушений нет. Перебоев в работе аэропорта не было.

"Лидеры хуситов взяли на себя ответственность за данную акцию, подчеркнув, что она стала ответом на недавние массированные бомбардировки ведомой Саудовской Аравией "арабской коалицией" Саны и расположенной на севере Йемена провинции Саада. В свою очередь саудовские власти утверждают, что за указанным "актом агрессии" стоит Тегеран, по указке которого "Ансар Алла" якобы и осуществило ракетную атаку. Руководство Ирана такие обвинения категорически опровергает", — отметили в МИД РФ.

Командование арабской коалиции объявило в понедельник, что закрывает все наземные, воздушные и морские порты Йемена после пуска ракеты по Эр-Рияду. Коалиция объяснила, что считает действующий порядок пограничного контроля неспособным остановить поставку баллистических ракет хуситам.

"Запрет на полеты теперь распространяется и на гуманитарные рейсы ООН. Такое развитие событий вызывает в Москве глубокую обеспокоенность. Оно чревато новой эскалацией боевых действий, увеличением числа жертв среди мирного населения, дальнейшим усугублением в Йемене критической гуманитарной ситуации в целом. Убеждены, что подобный сценарий не отвечает интересам скорейшего и надежного урегулирования йеменского конфликта, отодвигает перспективу восстановления в этой стране стабильности и национального согласия", — заявили в российском МИД.

Соседний с Саудовской Аравией Йемен с 2014 года погружен во внутренний конфликт. В конфликте с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. С 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией оказывает военную поддержку проправительственным силами. Считается, что хуситам, которые контролируют столицу Йемена и значительную территорию страны, негласную поддержку оказывает Иран.