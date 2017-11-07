В ФБР рассказали, что не могут взломать телефон техасского стрелка

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Власти США не могут разблокировать телефон мужчины, расстрелявшего прихожан церкви в Техасе, сообщил журналистам специальный агент ФБР Кристофер Комбс.
"Мы не можем получить доступ к его телефону", — сказал он на пресс-конференции в Сазерленд-Спрингс. Местные телеканалы транслируют пресс-конференцию в прямом эфире. По его словам, специалисты продолжат работать над тем, чтобы получить информацию с телефона стрелка, а также проанализируют данные с других электронных носителей.
26 человек, в том числе неродившийся ребенок, погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. Ранее сообщалось, что стрелявший, 26-летний Девин Келли, был вооружен автоматической винтовкой. Как уточнил на пресс-конференции во вторник представитель управления внутренней безопасности Техаса Фриман Марвин, Келли расстреливал людей из полуавтоматического оружия.
Подозреваемый покончил с собой после перестрелки с местным жителем и автомобильной погони.
Представитель ФБР отказался назвать модель телефона стрелявшего, заявив, что не хочет давать такую информацию тем, кто может планировать злодеяние. "Я не буду называть марку (производителя) телефона, потому что не хочу вдохновлять злодеев на его покупку", — сказал Комбс. Он вновь подчеркнул, что Келли не попадал в поле зрения ФБР, в отношении него никогда не велось каких-либо расследований со стороны ведомства.
В 2016 году один из крупнейших производителей смартфонов компания Apple отказалась помочь властям в разблокировке смартфона iPhone, принадлежавшего одному из террористов, убившему 14 человек в Сан-Бернардино (Калифорния) в декабре 2015 года.
Apple отказалась помочь властям получить доступ к зашифрованным данным, заявляя, что это создаст опасный прецедент для нарушения прав пользователей, и что аналогичные запросы должны рассматриваться не в суде, а в конгрессе, который должен принять соответствующие законы.
Власти пытались добиться помощи компании в расшифровке данных с iPhone террориста через суд, но после того, как ФБР сумело взломать этот iPhone без помощи Apple, иск отозвали. Сообщалось, что ФБР потратило на это более $1,3 миллиона долларов.
В воскресенье, 5 ноября, США потряс очередной случай массовой стрельбы. В результате бойни в церкви в Техасе погибли 26 человек.
Возле баптистской церкви в Сазерленд-Спрингс, неподалеку от Сан-Антонио, одетый во все черное мужчина открыл огонь из автоматической винтовки Ruger AR.
Затем он вошел в церковь, где шла служба, и открыл беспорядочную стрельбу. Погибли 26 человек, около 20 были ранены. Возраст пострадавших — от 5 до 72 лет.
На выходе из церкви стрелявший столкнулся с местным жителем, также вооруженным винтовкой. После перестрелки мужчина бросил оружие и скрылся на машине.
Впоследствии стрелявшего обнаружили мертвым в машине, но полиция не знает, скончался ли он от раны, полученной в перестрелке, либо застрелился.
СМИ сообщили, что предполагаемого техасского стрелка зовут Девин Келли, в 2010-2014 годах служил в ВВС в самом низком звании необученного рядового авиации.
В ВВС рассказали, что подозреваемого в стрельбе в баптистской церкви судили военным судом в связи с предполагаемым нападением на жену и ребенка.
Девин Келли был осужден и приговорен к 12 месяцам лишения свободы, его уволили из ВВС за недостойное поведение. В 2014 году он вышел на свободу.
В память о погибших при стрельбе в церкви в Техасе американский президент распорядился на четыре дня приспустить государственные флаги США.
Трамп также передал пострадавшим и родственникам погибших свои соболезнования и пообещал федеральную поддержку Техасу при расследовании этой трагедии.