В ФБР рассказали, что не могут взломать телефон техасского стрелка

Мужчина разговаривает с сотрудником правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

Мужчина разговаривает с сотрудником правоохранительных органов США на месте стрельбы у церкви в Сазерленд-Спрингс в Техасе, США. 5 ноября 2017

ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Власти США не могут разблокировать телефон мужчины, расстрелявшего прихожан церкви в Техасе, сообщил журналистам специальный агент ФБР Кристофер Комбс.

"Мы не можем получить доступ к его телефону", — сказал он на пресс-конференции в Сазерленд-Спрингс. Местные телеканалы транслируют пресс-конференцию в прямом эфире. По его словам, специалисты продолжат работать над тем, чтобы получить информацию с телефона стрелка, а также проанализируют данные с других электронных носителей.

26 человек, в том числе неродившийся ребенок, погибли и около 20 были ранены в воскресенье в результате стрельбы в церкви в Сазерленд-Спрингс неподалеку от Сан-Антонио. Ранее сообщалось, что стрелявший, 26-летний Девин Келли, был вооружен автоматической винтовкой. Как уточнил на пресс-конференции во вторник представитель управления внутренней безопасности Техаса Фриман Марвин, Келли расстреливал людей из полуавтоматического оружия.

Подозреваемый покончил с собой после перестрелки с местным жителем и автомобильной погони.

Представитель ФБР отказался назвать модель телефона стрелявшего, заявив, что не хочет давать такую информацию тем, кто может планировать злодеяние. "Я не буду называть марку (производителя) телефона, потому что не хочу вдохновлять злодеев на его покупку", — сказал Комбс. Он вновь подчеркнул, что Келли не попадал в поле зрения ФБР, в отношении него никогда не велось каких-либо расследований со стороны ведомства.

В 2016 году один из крупнейших производителей смартфонов компания Apple отказалась помочь властям в разблокировке смартфона iPhone, принадлежавшего одному из террористов, убившему 14 человек в Сан-Бернардино (Калифорния) в декабре 2015 года.

Apple отказалась помочь властям получить доступ к зашифрованным данным, заявляя, что это создаст опасный прецедент для нарушения прав пользователей, и что аналогичные запросы должны рассматриваться не в суде, а в конгрессе, который должен принять соответствующие законы.

Власти пытались добиться помощи компании в расшифровке данных с iPhone террориста через суд, но после того, как ФБР сумело взломать этот iPhone без помощи Apple, иск отозвали. Сообщалось, что ФБР потратило на это более $1,3 миллиона долларов.