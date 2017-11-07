Осквернение "Вечного огня" стало результатом политики Киева, заявили в Раде

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Осквернение мемориала "Вечный огонь" в Киеве является результатом политики действующих властей, "раскочегаривших" радикалов, считает один из лидеров украинской партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на вторник залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Власти города потребовали привлечь к ответственности вандалов, заливших цементом мемориал. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждения мемориала. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что осквернение мемориала "Вечный огонь" в столице Украины является неприемлемым кощунством.

"Акты вандализма, подобные тому, который произошел с "Вечным огнем" – это ярчайшее проявление неуважения к закону и памяти о погибших. Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к уголовной ответственности", — цитирует Бойко пресс-служба партии во вторник.

По его словам, все акты вандализма на Украине являются "порождением действующей власти, раскочегарившей радикалов". "Всё это – следствие недоработки правоохранительных органов, именно поэтому мы зарегистрировали проект постановления об отчете силовиков о ходе расследования резонансных преступлений. Сегодняшняя власть сама раскочегарила радикальные настроения в обществе и должна нести за это ответственность", — сказал Бойко.

Это уже не первый случай вандализма по отношению "Вечному огню". В апреле неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в украинской столице, было возбуждено уголовное дело по статье "кража".