В Киеве заявили, что Россия отказала в экстрадиции экс-командира "Беркута"

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Россия отказала Генеральной прокуратуре Украины в задержании и экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергея Кусюка, сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в комментарии информационному агентству "Украинские новости".

Украинское ведомство этим летом обратилось к российским коллегам с просьбой задержать и экстрадировать Кусюка.

"Россия отказала в его экстрадиции", — цитирует Горбатюка агентство. По его словам, отказ мотивирован тем, что Кусюк является гражданином России, а российское государство не выдает своих граждан.

Ранее Горбатюк сообщил, что на Украине против Кусюка возбуждено семь уголовных дел.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции в ноябре 2013 года. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". После госпереворота спецподразделение "Беркут" на Украине было распущено.

После произошедшего в Киеве переворота по всей Украине начались гонения на бывших сотрудников "Беркута". Многие из них переехали в Москву и другие города России. В Крыму после вступления в состав РФ спецподразделение сохранили, а бойцы приняли присягу на верность России.

Российский фонд поддержки ветеранов оперативных служб силовых ведомств "Центр-т" с зимы 2014 года вывез в Россию с Украины более 300 сотрудников "Беркута" и членов их семей.