ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс намеренно завышал размер своего состояния на два миллиарда долларов, чтобы попасть в рейтинг миллиардеров журнала Forbes, такой вывод сделали журналисты издания по итогам изучения материалов, поданных министром при утверждении на должность.

"После изучения формы по раскрытию финансовых данных, которую он (Росс – ред.) подал после его назначения в кабинет президента Дональда Трампа и которая показала менее чем 700 миллионов долларов в активах, Forbes намерен удалить его из рейтинга", — говорится в статье, опубликованной во вторник.

Forbes напоминает, что в 2015 году Росс сообщил изданию, что его состояние оценивается в 3,4 миллиарда долларов, а годом позже заявил, что у него 3,7 миллиарда. Однако Forbes в обоих случаях оценил состояние в 2,9 миллиарда.

Издание указывает, что, когда оно обратилось за разъяснениями к Россу, тот ответил, что в документах не указываются два миллиарда долларов, которые он передал в доверительное управление членам своей семьи. При этом министр настаивал, чтобы Forbes указало это обстоятельство, если решит удалить его из рейтинга.

Это в свою очередь вызвало в СМИ вопросы относительно этичности и законности такой передачи средств. В министерстве торговли США, куда журналисты также обратились за комментариями, ответили, что никакие средства Росс в доверительное управление не передавал – по крайней мере с момента президентских выборов и до вступления в должность министра.

"После месяца "раскопок" Forbes уверен, что нашел ответ: эти деньги (два миллиарда долларов — ред.) никогда не существовали. Ясно, что Росс нам лгал", — полагает издание.