Саакашвили пригрозил Порошенко "народным импичментом"

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президенту Украины Петру Порошенко.

Во вторник возле здания Рады начался митинг, организованный Саакашвили. В нем участвуют около тысячи человек. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

"Если они (власти. — Прим. ред.) будут продолжать игнорировать наши требования… то 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента. Пусть народ это сделает", — заявил Саакашвили на митинге возле парламента. Что представляет собой эта процедура, он не уточнил.

Саакашвили также призвал митингующих собраться 12 ноября на Михайловской площади в Киеве и организовать марш с требованием принять законы об антикоррупционном суде и импичменте. Политик заявил, что намерен участвовать в шествии вместе с женой и сыном.

По конституции, импичмент может быть объявлен президенту Украины, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений главе государства. Затем 300 депутатов должны проголосовать за импичмент, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности процедуры и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.